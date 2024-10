Feijóo señala a Sánchez por la chapuza de la AEMET en Valencia: «Es competencia del Gobierno»

Alberto Núñez Feijóo ha visitado este jueves el Centro de Coordinación Operativo Integrado de la Comunidad Valenciana desde el que se coordinan las labores de emergencia en las zonas afectadas por la DANA de Valencia. El líder del PP mostró sus condolencias a los familiares de las víctimas en el día en el que desde los servicios de Emergencias se espera que el número de fallecidos llegue a 150. También señaló al Gobierno de Pedro Sánchez por la chapuza de la AEMET y afirmó que espera una llamada del presidente del Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo, acompañado de Carlos Mazón, visitó a primera hora del jueves el CECOPI, lugar desde donde se están llevando toda la coordinación de las labores de búsqueda de la peor riada del siglo que ha afectado en mayor medida a los pueblos ubicados a pocos kilómetros de Valencia. Así que mientras siguen las tareas de búsqueda en un jueves decisivo en el que se terminará de escombrar puntos clave como Chiva o Paiporta, el líder del PP hizo acto de presencia en la capital del Turia.

Feijóo hizo acto de presencia en el CECOPI acompañado por Carlos Mazón, que quiso agradecer la presencia del presidente del Partido Popular. En primer lugar, el líder del PP quiso mandar un mensaje a todos los ciudadanos y toda España en general. «La primera palabra tiene que ser de pésame a las víctimas, nos tememos que hay más personas fallecidas pero eso corresponde a las autoridades», comenzó diciendo ante un centenar de medios de comunicación.

Vengo a conocer el balance de daños, el operativo y reconocer que queda un trabajo ingente para los próximos meses y años. Además del daño para los fallecidos, que es irreparable. Esto también supone un gran daño para la industria, agricultura y la hostelería», apuntó.

Feijóo también quiso agradecer a los presidentes autonómicos su colaboración y entrega en la gestión de esta crisis. «Todas las administraciones públicas están colaborando y quiero agradecer a los presidentes autonómicos. También quiero agradecer a todos los profesionales que siguen trabajando, autoridades, alcaldes, y los ciudadanos que salvaron vidas», aseveró.

El líder del Partido Popular también quiso hacer un canto a la «humanidad, sensibilidad y colaboración» y además también quiso mandar un mensaje a Pedro Sánchez, que aseguró que no ha recibido ninguna llamada por su parte. «Los presidentes de las comunidades autónomas han sido claves. Yo entiendo la soledad de los presidentes que no tienen herramientas. Los presidentes del Partido Popular y los socialistas somos una piña y nadie nos va a desviar». «No tengo ninguna información del gobierno central. He sido yo el que me he tenido que informar a través de los presidentes autonómicos», afirmó Feijóo.

El líder del PP también señaló a Sánchez por las nefasta gestión de la AEMET. «Son informaciones que dependen de organismos que son competencia exclusiva del Gobierno, que es la AEMET que informa sobre la previsión y horas de precipitaciones y la confederación hidrográfica que es la que tiene competencia exclusiva en los cauces y gestión hidráulica en los ríos. A partir de ahí hay un organismo que toma decisiones», apuntó.

El miércoles estuvo en Letur

Alberto Núñez Feijóo ya estuvo en en la tarde del miércoles en Letur (Albacete) para visitar con el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, la zona cero del municipio de esta región más afectado por la DANA.

El líder del PP ofreció colaboración institucional, compromiso político y unidad a todas administraciones de las zonas arrasadas por la DANA. «La ayuda leal del PP la tienen garantizada», señaló. Tras visitar el puesto de mando avanzado en Letur junto a García-Page, Feijóo explicó que esta visita es una muestra de «solidaridad y apoyo incondicional» a uno de los lugares devastados por esta tragedia.

El presidente del PP también trasladó el pésame a las familias de las víctimas y su esperanza de que encuentren sanos y salvos a los desaparecidos. «Vamos a salir adelante. Lo hemos hecho siempre en los momentos difíciles», ha enfatizado.