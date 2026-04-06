Exposición de trenes en miniatura en Gandía: fechas, horarios, precio y todo lo que hay que ver

Los amantes del ferrocarril y las maquetas tienen una cita imprescindible en Gandía. La ciudad valenciana acogerá este 2026 una gran exposición de modelismo ferroviario con entrada gratuita, consolidándose como uno de los eventos más atractivos para familias y aficionados.

Fechas, precio y lugar del evento

La exposición se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo de 2026 en el Espai Baladre de la playa de Gandía, Valencia, un espacio muy usado para este tipo de eventos.

Durante cuatro días, el recinto reunirá a expertos y aficionados del modelismo ferroviario en un evento gratuito que ya se ha convertido en una tradición de la zona.

Trenes en miniatura con gran realismo

El principal atractivo de esta exposición será una gran muestra de módulos ferroviarios en escala H0 (1:87), una de las más populares en este tipo de exposiciones.

Estas maquetas destacan por su nivel de detalle, recreando paisajes, estaciones y recorridos ferroviarios con una gran precisión. Este tipo de modelismo permite unir diferentes módulos para crear circuitos complejos, una práctica que está bastante extendida entre aficionados.

El resultado es un gran espectáculo visual que combina técnica, historia y creatividad.

Plan gratuito y familiar

Uno de los puntos fuertes de esta exposición es que será de acceso libre, lo que la convierte en una opción ideal para familias, curiosos, expertos y aficionados.

Además de la exposición principal, este tipo de encuentros suele incluir actividades como talleres, exhibiciones o espacios para conocer más sobre el mundo del modelismo ferroviario, acercando esta afición a todos los públicos.

Experiencia para todos los públicos

Más allá de los aficionados, la exposición de Gandía se presenta como un plan diferente para acercar el mundo del ferrocarril en miniatura.

Desde niños hasta adultos, los visitantes podrán disfrutar de trenes en movimiento, escenarios detallados y una experiencia que mezcla entretenimiento y aprendizaje.