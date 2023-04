Una edil de Vox demanda a la alcaldesa de su pueblo por negar la ayuda de comedor a su hijo autista

Laura Cortazar, la única edil de Vox en el Ayuntamiento de Tavernes Blanques, una pequeña localidad de en torno a 10.000 habitantes de la provincia de Valencia que gobierna la socialista María del Carmen Marco, ha interpuesto ante los juzgados de Valencia un escrito de demanda contra el Ayuntamiento por el que formula un recurso contencioso administrativo por «negar» la ayuda de comedor a la hija de la citada concejal, con autismo «porque es concejal de Vox», según ha señalado la formación.

El citado recurso, al que ha tenido acceso OKDIARIO, ha sido presentado ante los juzgados de Valencia el día 4 de este mes de abril. Laura Carrasco es madre soltera de familia monoparental de carácter especial con un hijo menor y diagnosticado de autismo. Vox, por otra parte, ha hecho constar que «ha denunciado a la alcaldesa socialista» por el motivo antes expuesto: «Negar la ayuda de comedor a su hijo con autismo porque ella es concejal de Vox».

Según consta en el citado recurso, Laura Carrasco solicitó la prestación el por un importe total de 802’42 €, «acompañando la documentación acreditativa de cumplir los requisitos y sin que haya variado su situación económica respecto de años anteriores en los que ha sido beneficiaria de distintas ayudas» por parte del citado ayuntamiento.

El 21 de noviembre de 2022, y siempre según el citado escrito: «Se dictó resolución de inadmisión «por no proceder el otorgamiento de ayudas al tener las mismas carácter de subvenciones, mientras persista la incompatibilidad originada por su cargo de concejala electa y proceder al archivo de las actuaciones declarando concluido el expediente correspondiente».

Frente a ello, Laura Carrasco interpuso un recurso de reposición el 23 de diciembre, que fue «desestimado mediante resolución de Alcaldía», que ahora la concejala de Vox impugna.

Según estima la concejala de Vox, su hijo «tiene derecho a percibir la ayuda, aunque su madre sea concejal, como bien indica el recurso de inadmisión. El hecho de que no tenga un padre físico no puede ser causa de que el menor no perciba la ayuda correspondiente».

La edil entiende además que existe una «amenaza velada», por cuanto considera que «me induce a dejar mi acta de concejal para percibir la ayuda, lo que es, como mínimo, deleznable».

Y señala, finalmente, una «discriminación de carácter político hacia mi familia», ya que, según afirma: «La Alcaldía solicitó un informe de la secretaría por su cuenta y potestad, sin haberlo pedido a los servicios sociales y fue la misma Alcaldía la que inadmitió la solicitud sin tener en cuenta todas las circunstancias ni la valoración que realizó el técnico municipal. Ella no tiene por qué meterse en un expediente privado y resuelto».