Detenidos los padres y el abuelo de una recién nacida por sustraer al bebé de un hospital de Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia al padre, la madre y el abuelo materno de una recién nacida por sustraer al bebé que la mujer, una española de 18 años, acababa de dar a luz. La sustracción del bebé y la fuga se han producido después de que los tres detenidos conocieran que la bebé iba a ser tutelada por los servicios sociales de la Generalitat Valenciana.

A los padres de la menor se les imputa un presunto delito de sustracción del menor y otro de estafa. Y, a la madre, también el de usurpación de estado civil. Además, al padre, un español de 35 años, le constaba una reclamación de ingreso en prisión por otros hechos.

Se da la circunstancia de que, tal como descubrieron los investigadores que se hicieron cargo del caso, el pasado agosto, la madre había dado a luz dos años antes, cuando aún era menor, con una identidad falsa. El bebé que tuvo entonces también fue asignado a los servicios sociales. Todo ello, según la propia Policía Nacional.

Averiguaron también que a finales de julio, la Administración ya había emitido una alerta hospitalaria por la posible situación de riesgo o desamparo del neonato y retención hospitalaria. Por ese motivo, y ante la posible retirada de la tutela de la niña, abandonaron con ella el recinto hospitalario.

Finalmente, el Grupo de Menores (GRUME) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia logró descubrir el lugar en que se mantenían ocultos los progenitores junto con el bebé, solicitando entonces una entrada y registro en el domicilio.

Los padres del bebé han sido puestos a disposición judicial, en tanto que el abuelo, también español y padre de la mujer, como se ha dicho, ha quedado en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.