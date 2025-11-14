Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos hermanastros, de 21 y 15 años de edad, como presuntos autores de la agresión cometida a un policía nacional fuera de servicio. Los hechos se produjeron en Vinalesa, una localidad ubicada en la comarca de Huerta Norte de Valencia, el pasado sábado. El agente agredido se encuentra muy grave. Los detenidos tienen antecedentes por robo. El arresto se ha producido en la localidad valenciana de Burjasot. Los detenidos habían sido identificados por las grabaciones de una cámara ubicada en las proximidades de donde se produjo la agresión.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado este viernes las dos detenciones efectuadas por la Guardia Civil. Y ha confirmado que uno de ellos es menor de edad. Este último, según ha explicado también Pilar Bernabé, pasará a disposición de la Fiscalía de Menores. En tanto que el adulto pasará a disposición judicial.

El agente de la Policía Nacional herido es un hombre de 41 años de edad. Y fue hallado inconsciente en la plaza del municipio de Vinalesa en la que supuestamente se produjo la agresión. Sufría un fuerte traumatismo craneoencefálico a consecuencia de haber sido golpeado por una piedra. En el momento en que desencadenaron los hechos, el policía no se encontraba de servicio.

Los detenidos tenían antecedentes. Concretamente, por robo. Y, según Las Provincias, fueron identificados por agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Moncada, en Valencia. El mayor de ambos hermanastros había protagonizado en los últimos meses diversos incidentes violentos en Burjasot y se halla bajo tratamiento psiquiátrico.

El Ayuntamiento de Vinalesa, la localidad en que se han producido los hechos, ha emitido un comunicado en que lamenta los hechos y envía un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, a la vez que hace una llamada a la colaboración ciudadana para que cualquier persona que disponga de información la transmita a las fuerzas de seguridad.

Se da la circunstancia de que a inicios de agosto, otro policía nacional, que se hallaba también fuera de servicio, acabó ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Elche tras resultar «salvajemente» agredido la noche del último sábado al domingo por dos individuos. Intentaba evitar que se cometiera delito. Los dos delincuentes patearon al policía que se encontraba fuera de servicio hasta dejarlo inconsciente en el suelo.