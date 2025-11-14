Tres varones de edades de 21 y 22 años de edad han resultado detenidos como presuntos autores del homicidio de un ciudadano sueco ocurrido en Torrevieja (Alicante) el pasado mes de octubre. Los detenidos son de nacionalidad española, pero de origen marroquí. La víctima falleció después de ser arrastrada por el vehículo en que huían los autores del robo de su teléfono móvil y falleció en el hospital cuatro días más tarde a consecuencia de las graves lesiones sufridas en el robo. La operación que ha permitido las detenciones ha sido realizada conjuntamente por la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Los hechos se remontan a las 04:00 horas del pasado 3 de octubre. Una pareja caminaba por una calle de Torrevieja. Allí, fue abordada por tres hombres que viajaban en el interior de un turismo. Detuvieron el vehículo junto a la pareja y, sin bajar del mismo, les preguntaron por una ubicación. Uno de los ocupantes del turismo solicitó al hombre que le mostrara la ubicación solicitada desde su móvil. Se lo arrebató y el vehículo emprendió la huida a toda velocidad.

Sin embargo, en esa huida, los ladrones arrastraron al propietario del móvil, que se resistía al robo. Y así continuó la situación hasta que la víctima impactó contra unos contenedores. Lo dejaron herido en el suelo mientras su pareja tenía ayuda. Fue trasladado al hospital de Elche (Alicante). Y allí permaneció en estado crítico hasta fallecer a consecuencia del brutal ataque. Tenía 30 años.

Los detenidos cuentan con numerosos antecedentes de robo con violencia mediante un modus operandi muy similar al utilizado en este caso. Dos de ellos, han sido detenidos el pasado domingo. Y, el otro, este martes pasado. Ahora, se les imputan los supuestos delitos de homicidio, robo con violencia, pertenencia a grupo criminal, omisión del deber de socorro y contra la seguridad vial.

Los detenidos han pasado este miércoles a disposición judicial. El juez ha decretado prisión provisional para dos de ellos y libertad con medidas cautelares para el tercero