Detenida por golpear a un policía local que acudió a ayudarla ante una presunta agresión de su marido

Agentes de la Policía Local de Elche han detenido a una mujer de 51 años por propinar un puñetazo a un agente en plena calle, según la propia Policía Local. La mujer había solicitado la presencia policial porque, supuestamente, estaba siendo agredida por su propio marido.

Según el relato policial, los hechos, que se han sido conocidos este miércoles, se produjeron el 9 de septiembre. Fue ese día cuando los agentes, que habían sido alertados con anterioridad para que acudieran a socorrer a la mujer, la hallaron sentada en un banco en plena vía pública, llorando y lanzando frases «incoherentes», según la Policía Local.

Entre esas frases, y siempre según las mismas fuentes: «Tengo depresión, no os voy a contar nada porque ya me habéis enviado a prisión, donde me violaron varios hombres».

Los agentes intentaron que la supuesta víctima se tranquilizara. Sin embargo, ella, sin mediar palabra según la Policía Local, «propinó una patada a uno de ellos». No obstante, los policías locales continuaron intentando tranquilizar a la mencionada mujer. Pero ella, según la versión policial, seguía muy nerviosa. Hasta que, «propinó un fuerte puñetazo en el pecho» a uno de los agentes, siempre según el citado relato.

Por ello, los policías redujeron y detuvieron a la mujer. Ella fue trasladada, a continuación, a dependencias policiales. Según la Policía Local, en el trayecto hasta las citadas dependencias policiales, la mujer supuestamente «amenazó e insultó» a los policías con frases como «hijos de p…, ojalá os maten. Nos vamos a ver fuera de aquí», siempre según el relato policial.

Los hechos, como se ha dicho, se han producido en la ciudad de Elche, en la provincia de Alicante. Se trata de un núcleo poblacional muy importante en este territorio, porque Elche es la tercera ciudad dentro de la Comunidad Valenciana, sólo precedida por las ciudades de Valencia y Alicante.