Desdén socialista al informe de Antifraude sobre los ‘enchufes’: «Copia pega lo que dice Intervención»

Desdén socialista ante el demoledor informe provisional de investigación de la Agencia Valenciana Antifraude que alerta de las supuestas irregularidades en el nombramiento de 2 directivos la pasada legislatura que formaron parte posteriormente de la lista socialista al Ayuntamiento en 2019 con los números 9 y 10. El concejal de Hacienda y Desarrollo Económico Borja Sanjuán, que formó parte de esa misma lista, ha manifestado hoy que «Antifraude, lo que hace, es, literalmente, y con respeto, copiar y pegar lo que dice el interventor, que está muy bien, porque además es el interventor del Ayuntamiento».

Se da la circunstancia de que Borja Sanjuán es secretario de Organización y Administración de la Ejecutiva del PSOE de la ciudad de Valencia, que tiene como secretaria general a Sandra Gómez. Esta última era la responsable de la mencionada Fundación Valencia Activa la pasada legislatura, cuando se produjo la contratación de ambos directivos -Mar Marín y Javier Mateo- que ha sido objeto del expediente de Antifraude.

Borja Sanjuán era el número 8 de esa misma lista municipal. Concretamente, el que antecedía a ambos directivos, situados en los puestos 9 y 10. También formaban parte los 3 de la Ejecutiva socialista de Sandra Gómez elegida en abril de este mismo año. Mar Marín era la responsable de Secretaría de Acción Feminista y Javier Mateo el responsable de la Secretaría de Desarrollo Económico Inteligente.

Hoy, en una entrevista en Plaza Radio, Sanjuan ha sostenido, en relación al informe de Antifraude que «yo creo que confunde algunos conceptos», para agregar respecto al citado informe que «yo me he leído las conclusiones y copia y pega lo que hace el interventor. Por tanto, pues, al final, no aporta ninguna novedad». Entonces, ha añadido, «no aportando ninguna novedad, es un órgano revisor de lo que ya estaba revisado».