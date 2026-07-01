La Comunidad Valenciana estrena julio con lluvias y máximas de hasta 36 grados

La Comunidad Valenciana recibe el mes de julio con lluvias en el interior y máximas de hasta 36 grados en la provincia de Valencia. La AEMET ha confirmado incluso un pequeño descenso de las temperaturas en la provincia de Castellón, donde en el interior los termómetros bajarán a 14 grados durante la madrugada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este miércoles 1 de junio.

La Comunidad Valenciana afrontará otro día de fuerte calor con la presencia, como ha sucedido en los últimos días, de lluvias en el interior de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La AEMET predice entre las 12:00 horas y las 18:00 horas hasta un 90% de posibilidad de precipitación en el interior de la provincia de Valencia y Castellón. En el norte de Alicante, el porcentaje baja hasta el 35% en la localidad de Alcoy.

Además de las lluvias, el calor volverá a ser protagonista en el primer día de julio en la Comunidad Valenciana. La máxima de la zona se registrará en la provincia de Valencia, donde en la localidad de Onteniente se llegará a los 36 grados en la primera hora de la tarde. En Gandía y Requena se llegará a 34 ºC y en Valencia la máxima será de 31 grados con mínimas de 23 durante la noche.

En Alicante, las máximas serán de 34 grados en Orihuela y Alcoy, mientras que en la capital se registrarán máximas de 31 grados y mínimas de 23. «Cielo despejado o poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a sureste al mediodía», dice la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Alicante. La AEMET avisa de un ligero descenso de las temperaturas en la mitad norte y en Castellón las máximas se quedarán en 32 grados con mínimas de 24 durante la noche, que volverá a se tropical en esta zona del Mediterráneo.

Lluvias y máximas de 36 grados en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana este miércoles 1 de julio es la siguiente:

Cielo despejado o poco nuboso, salvo nubes de evolución diurna en el interior por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, excepto un descenso ligero de las máximas en la mitad norte. Viento flojo con intervalos de moderado del noroeste en el interior del norte de Castellón; en el resto, viento flojo de dirección variable, tendiendo a este o sureste al mediodía.