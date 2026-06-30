La Comunidad Valenciana despide junio con aviso por tormentas: «Localmente fuertes»

La AEMET avisa de lluvias en la Comunidad Valenciana para este martes 30 de junio. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado chubascos y tormentas que pueden ser «localmente fuertes» en la provincia de Castellón para la segunda mitad del día. Las temperaturas también suben durante esta jornada y en la provincia de Valencia se registrará la máxima de la comunidad con 35 grados. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 30 de junio.

La AEMET ha avisado de otro día de lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana para este martes 30 de junio. La Agencia Estatal de Meteorología ha vuelto a confirmar los chubascos que se sucederán en la provincia de Castellón en la segunda mitad del día. «Probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el interior de Castellón por la tarde, sin descartar que sean localmente fuertes», avisan las autoridades en los fenómenos previstos para este último día de junio.

La AEMET también ha confirmado una pequeña subida de temperaturas en la mitad sur de Valencia, donde se registrará la máxima del día de 35 grados en la localidad de Onteniente. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 32 grados durante el día y la mínima durante la noche de 23 ºC. «Cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en la mitad sur. Viento flojo variable, tendiendo a sureste flojo por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en el litoral», avisa la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Valencia.

En Alicante, la máxima será de 34 grados en Elche y Orihuela. En Alcoy se llegará a 33 ºC y en la capital de la Costa Blanca la máxima será de 32 ºC y la mínima durante la noche de 23 ºC. En Castellón también se llegará a 33 grados durante el día y la noche volverá a ser tropical, llegando los termómetros a 23 grados.

Tormentas en la Comunidad Valenciana

La predicción de la AEMET con respecto al tiempo de la Comunidad Valenciana para este martes 30 de junio es la siguiente:

Cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior la segunda mitad del día. Probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el interior de Castellón por la tarde, sin descartar que sean localmente fuertes. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en la mitad sur de Valencia. Viento flojo variable, tendiendo a sureste flojo por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en el litoral de Valencia y de Castellón.