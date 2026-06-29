La AEMET activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana: estas son las zonas afectadas

La AEMET ha decretado la alerta amarilla por lluvias en la Comunidad Valenciana para este lunes 29 de junio. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso que afectará al interior de las provincias de Castellón y Valencia. Las temperaturas también se dispararán hasta los 34 grados en algunos puntos del sur y el norte del Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este 29 de junio.

Este lunes 29 de junio, Día de San Pedro, será un día con el tiempo revuelto en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha decretado la alerta amarilla por lluvias y tormentas que se producirán en el interior sur de Castellón y en el interior norte de Valencia. Entre las 12:00 horas y las 21:00 horas se espera una precipitación acumulada de 20 mm, especialmente en el Rincón de Ademuz. También hay peligro de tormentas con la probabilidad de granizo.

Durante este lunes 29 de junio, las temperaturas se dispararán hasta los 34 grados en algunos puntos del sur y del norte de la Comunidad Valenciana. A esta máxima se llegará en Castellón de la Plana, llegando también a los 30 ºC en la zona de interior donde se localizarán las tormentas.

En la provincia de Alicante también se vivirá otro día de fuerte calor con máximas de 34 en Elche, 33 en Orihuela y en Alicante capital se llegará hasta los 32 grados. En Valencia, en la capital también se pasarán los 30 grados. «Poco nuboso o despejado con intervalos de nubosidad diurna en puntos del interior. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo por la tarde a componente este», dice la AEMET sobre el tiempo en esta provincia.

Alerta amarilla de la AEMET

La predicción de la AEMET con la temperatura en la Comunidad Valenciana para este 29 de junio es la siguiente:

Poco nuboso o despejado con intervalos de nubosidad diurna en puntos del interior. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, con predominio del noroeste en el extremo norte, tendiendo por la tarde a componente este con intervalos de moderado en el litoral del tercio sur.