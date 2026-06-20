Las mejores playas de la Comunidad Valenciana para ir con tu perro este verano 2026

¿Conoces las ventajas de ir a la playa con tu perro? En primer lugar, correr por la arena y nadar le ayuda a mantenerse en buena forma física, ya que realiza ejercicio de manera natural y divertida. Además, la exposición moderada al sol favorece la síntesis de vitamina D, que es importante para su salud y bienestar general. En la Comunidad Valenciana, hay multitud de municipios con playas para perros. Desde calas tranquilas rodeadas de naturaleza hasta amplias playas urbanas con servicios específicos, tanto en Castellón como en Valencia y Alicante, cada vez son más los municipios que apuestan por zonas dog friendly para el verano.

Playas para perros en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana se ha convertido en uno de los destinos más atractivos de España para disfrutar del mar junto a tu mascota.

Castellón

La provincia de Castellón cuenta con varias opciones interesantes para disfrutar del mar con tu mascota. Por ejemplo, la Playa El Barranquet en Benicarló, habilitada en junio de 2018, destaca por ser la única playa canina de arena en toda la provincia. Se trata de una playa urbana de unos 300 metros, situada cerca del núcleo urbano pero sin exceso de afluencia, junto a la desembocadura del Barranquet.

Por otro lado, la Playa de L’Estany en Punta Capicorb en Alcossebre combina cantos rodados y arena, y se localiza en la desembocadura del río San Miguel. Es una zona bastante natural, con baja ocupación y fácil acceso y aparcamiento. Asimismo, la Playa Belcaire en Moncofa ofrece un tramo habilitado para mascotas en la zona izquierda de la desembocadura del río Belcaire.

Del mismo modo, la Playa La Renegá en Oropesa del Mar, inaugurada en agosto de 2020, es un entorno natural y poco masificado donde los perros pueden acceder durante todo el año. Finalmente, en esta provincia también destacan la Playa de Aiguaoliva, la Playa Boca del Riu y la Playa de Les Llanetes, todas ellas en Vinaròs, caracterizadas por sus cantos rodados, calas pequeñas y entornos naturales muy agradables para pasar el día con tu mascota.

Valencia

En la provincia de Valencia, el turismo con perro está cada vez más extendido gracias a la calidad de sus playas. Una de las más conocidas es la Playa Canina de Pinedo en la ciudad de Valencia, situada al sur del municipio y cerca del puerto. Es una playa de arena fina y aguas tranquilas, ideal para que los perros corran libremente y socialicen. Además, suele contar con servicios como chiringuito pet-friendly.

A su vez, la Playa de La Torreta – Santa Elvira en El Puig, al norte de Valencia, presenta un entorno más tranquilo con mezcla de arena, piedras y cantos rodados, aunque sin demasiados servicios. Por otra parte, la Playa canina de Alboraya, también al norte de la ciudad, es muy adecuada para que las mascotas corran y jueguen.

Finalmente, la Playa de l’Ahuir en Gandía destaca como una de las más completas y pioneras, con arena fina y numerosos servicios como vigilancia, limpieza diaria, zonas de amarre y dispensadores de bolsas.

Playas para perros en Alicante

En la provincia de Alicante existen numerosas playas dog friendly con características muy variadas. Una de las más valoradas es la Caleta del Gossets en Santa Pola, formada por arena fina y algunas piedras, situada junto al cabo de Santa Pola y considerada una de las mejores de la zona.

También destaca la Playa Barranc D’Aigües en El Campello, un entorno natural de piedras y arena con acceso algo más complejo, pero muy tranquilo y rodeado de naturaleza. Asimismo, la Playa Punta del Riu Sec en El Campello fue la primera playa canina de la provincia, situada en la desembocadura del río Sec y cercana a un parque canino.

Por su parte, la Playa de la Escollera Norte en Dénia ofrece una pequeña zona de arena ideal para quienes buscan algo más tranquilo cerca del casco urbano. Además, la Playa Vilera del Xarco en Villajoyosa es una cala de acceso complicado y suelo pedregoso, sin servicios, por lo que conviene ir bien preparado.

La Playa de Agua Amarga en Alicante, conocida como «Doggy Beach», es una de las más completas de la Comunidad Valenciana, con sombra, duchas, papeleras específicas, zonas habilitadas y chiringuito pet-friendly. También destaca la Playa Mar y Montaña en Altea, una playa tranquila de piedras, oficialmente canina desde 2016, situada frente a la Isleta de la Olla.

Por último, en esta provincia destacan la Cala Rocío en Torrevieja, la Cala Cabo Peñas – Cala Mosca II en Orihuela y la Cala Les Urques en Calpe, todas ellas pequeñas calas de roca o arena donde disfrutar del mar con tu perro en un entorno más natural y relajado.

Finalmente, cabe señalar que disfrutar de un día de playa con el perro es uno de los mejores planes para reforzar el vínculo entre éste y su dueño, mejorando la relación y la confianza mutua.