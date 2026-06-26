La AEMET ‘baja’ las temperaturas en la Comunidad Valenciana: «En ligero descenso»

La AEMET ha confirmado una bajada de temperaturas en la Comunidad Valenciana para este viernes 26 de junio. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de que las máximas irán en «descenso ligero» en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las temperaturas a la baja en la Comunidad Valenciana para el último viernes de junio.

El calor da un respiro a los 5,5 millones de ciudadanos que habitan en la Comunidad Valenciana y los cientos de miles de turistas que ya se encuentran en el Mediterráneo disfrutando de las bondades de una de las mejores zonas del país. Después de unos días de noches tropicales y días de fuerte calor, la AEMET ha confirmado una bajada de las temperaturas para este viernes 26 de junio.

«Temperaturas mínimas sin cambios, y máximas en descenso ligero», ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología sobre las temperaturas de este viernes 26 de junio en la Comunidad Valenciana. Así que la máxima del día estará en la provincia de Valencia, concretamente en la localidad de Onteniente, donde se llegará a los 35 ºC a primeras horas de la tarde. En la capital de la Comunidad Valenciana, las máximas se quedarán en 30 grados y la mínima durante la noche en 22 ºC. En Castellón se llegará a los 30 grados en la capital y en Morella, donde los termómetros bajarán a los 18 ºC durante la noche.

En la provincia de Alicante se llegará a los 34 ºC en la localidad de Orihuela. En Alcoy se llegará a los 33 grados, en Elche se tocarán los 32 ºC, mientras que en la capital de la Costa Blanca las máximas se quedarán en 29 grados. La mínima durante la noche será de 21 grados. «Cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas sin cambios, y máximas en ligero descenso en el litoral, sin cambios en el interior. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a sureste en horas centrales», dice la AEMET sobre el tiempo en la zona.

Bajan las temperaturas en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este viernes 26 de junio:

Cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas sin cambios, y máximas en descenso ligero. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este en horas centrales, ocasionalmente moderado.