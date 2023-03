‘Caso Mediador’: el PP exigirá a PSOE y Compromís una investigación en el Ayuntamiento de Valencia

El Partido Popular exigirá al alcalde de Valencia Joan Ribó (Compromís) y al PSOE una investigación para desentrañar las sospechas que se ciernen sobre el Grupo Socialista en el Consistorio tras aparecer tres contratos con una empresa supuestamente vinculada al caso Mediador. El motivo es que los populares no descartan que existan más contratos como los hallados en otros organismos no fiscalizados: «Hemos comprobado que el Partido Socialista ha ocultado estos contratos al no subirlos a la Plataforma de Contratación del Estado, como obliga la ley», ha explicado la concejala portavoz del PP María José Catalá.

El monumental escándalo que ha generado en toda España el denominado caso Mediador, una supuesta trama de corrupción, es todavía mayor en la Comunidad Valenciana, donde en menos de 24 horas se ha descubierto que Presidencia de la Generalitat Valenciana, los ayuntamientos de Picasent, Almusafes, Cullera y Burriana y ahora el Consistorio de Valencia adjudicaron contratos a empresas supuestamente relacionadas con esa misma trama.

La reacción del PP ante estas revelaciones ha sido inmediata. Hace unas horas, ya anunció que solicitará al Gobierno valenciano de Ximo Puig los contratos que la Administración autonómica haya suscrito con esas empresas. Pero esta misma mañana, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia ha ido más allá: quiere que se investigue si hay más contratos y a qué concejalías afectan.

Para el PP existen dos hechos de especial gravedad. El primero, que los contratos hallados fueron concedidos «a dedo». Y el segundo, que según ha manifestado María José Catalá: «Hemos comprobado que el Partido Socialista ha ocultado estos contratos al no subirlos a la Plataforma de Contratación del Estado, como obliga la ley». Una circunstancia que hace que el PP no descarte que existan otros nuevos contratos ocultos con empresas supuestamente relacionadas con el citado caso Mediador.

Mientras todo ello se produce , Catalá ha adelantado que: «Vamos a pedir explicaciones», porque entiende que este miércoles el Partido Socialista «debe dar la cara y contar a los valencianos si ha habido mordidas o si se ha participado en este tipo de fiestas del diputado socialista Tito Berni, porque nos parece muy significativo haber encontrado ya tres contratos a dedo con esas empresas del caso Mediador».

Catalá, además, ha explicado que : «Esto, es una pieza más, una parte más de toda la gestión opaca y oscura de la izquierda valenciana al frente del Ayuntamiento de Valencia y, desde luego, van a tener que dar la cara y dar las explicaciones oportunas que les deben a los valencianos».