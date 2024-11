De la bronca con Sánchez al cariño con los Reyes 16 días después

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, han visitado este martes localidades de la zona cero de la peor DANA del siglo, sin el acompañamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las muestras de cariños, los vivas y los aplausos han contrastado con la de hace 16 días. Entonces, con el líder socialista en la comitiva que acudió a la ciudad valenciana de Paiporta, los vecinos increparon a las autoridades e incluso les lanzaron piedras y barro.

Los monarcas han comenzado este martes su visita a la zona cero de la DANA acudiendo a Chiva (Valencia). Sobre las 11:40 han acudido a la plaza Gil Escartín, en el centro del pueblo, donde está situado el Ayuntamiento de la localidad afectada por la gota fría del pasado 29 de octubre.

Los ciudadanos de Chiva han recibido con cariño a los Reyes a su llegada a la plaza del consistorio. Tanto Felipe como Letizia se han acercado a los ciudadanos para estrecharles la mano y saludarles. Los monarcas han hablado con tranquilidad y con una sonrisa a las personas que se agolpaban. Los vecinos han acogido con cariño a los monarcas, frente al consistorio de la localidad valenciana.

Los monarcas han dado un paseo por las calles del pueblo y se les ha podido ver cercanos a los vecinos. Incluso han podido conversar tranquilamente con una señora que le ha estrechado ambas manos al Rey mientras hablaba cálidamente con él. Por otro lado, una niña pequeña ha entregado directamente a la Reina un papel con dibujos. Letizia se lo ha agradecido agachándose, escuchándola y abrazándose a ella.

Posteriormente, los Reyes se han desplazado a la zona del barranco, que es una de las más afectadas por la gota fría que ha asolado Valencia, y a otro pueblo de la provincia, Utiel. Más tarde, se han marchado a Castilla-La Mancha para acudir a Letur (Albacete).

También han acudido a visitar a los ciudadanos valencianos junto a los Reyes el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el ministro de Política Territorial, aunque en un discreto segundo plano, y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres.

La visita a Paiporta con Sánchez

Sin embargo, la situación hace 16 días era muy diferentes. Entonces, apenas habían pasado unas horas desde que el día 29 de octubre la DANA asolara la provincia de Valencia. Esta visita también se diferenciaba en la anterior en la ausencia de Sánchez. El líder socialista no ha vuelto a acudir a Valencia después de la visita del pasado 3 de noviembre.

Aquel día, la indignación de los vecinos provocó que les lanzaran barro y piedras. Los valencianos gritaron «¡Sánchez y Mazón, dimisión!» y «¡asesinos!». El presidente del Gobierno fue evacuado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cuanto comenzaron los disturbios. Sin embargo, Felipe VI siguió la visita e intentó escuchar a los ciudadanos y calmarlos en mitad de la crispación. La Reina Letizia, derrumbada y llorando, trató de conversar con ellos.

Finalmente, el resto de la visita tuvo que cancelarse. Las autoridades iban a visitar otros municipios afectados por la DANA, pero sólo pudieron ir a conocer de cerca el trabajo que ese día se iba a realizar en el CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado).

La ejemplar reacción de los Reyes fue abroncada por Sánchez una vez que los monarcas se reunieron con el presidente del Gobierno en el CECOPI. El líder socialista reprochó a Felipe VI que no abandonara con él el lugar: «¿Por qué no te has ido conmigo?, no te lo voy a perdonar».

«Sánchez, indignado, le dijo al rey Felipe VI que por qué no se había ido con él cuando él se retira. Y por qué aguantó allí, dejándole a la altura del betún», sostiene Juan Luis Galiacho, director de elcierredigital.com. «Lo primero que le dice Sánchez al Rey es: ‘¿Por qué no te has ido conmigo?, no te lo voy a perdonar. Esto no se le hace al presidente del Gobierno’», relata el periodista en su medio.