El Ayuntamiento de Valencia sanciona desde hoy con hasta 3.000 € escupir, orinar o defecar en la calle

El Ayuntamiento de Valencia, que dirige María José Catalá, ha decidido poner coto a los desmanes que habitualmente se producen en la vía pública de la que es la tercera ciudad de España por falta de higiene y por no contribuir a su limpieza. El consistorio multa desde este martes actitudes antihigiénicas como escupir, orinar o defecar en las calles de Valencia u otros lugares que no estén habilitados para ello con unas multas que irán desde los 750 a los 3.000 euros. Así lo refleja la nueva ordenanza municipal de limpieza urbana y recogida de residuos, cuya fase sancionadora ha entrado en vigor este mismo martes, como se ha dicho. La nueva ordenanza contempla un endurecimiento de las sanciones, en general. Así, la multa a quienes arrojen colillas, chicles, papeles u otros residuos al suelo, no recojan las heces de las mascotas o no limpien la suciedad generada por los animales en la vía pública será hasta de 1.500 euros.

Los 3.000 euros por orinar, defecar o escupir en la vía pública son, de facto, una de las multas por estos motivos más altas de España, pero suponen también una respuesta disuasoria para quienes se sientan tentados a hacerlo.

Y no se trata de una apuesta casual u oportunista. El 30 de noviembre de 2023, el Ayuntamiento de Valencia puso en marcha el plan de limpieza urbana más ambicioso de su historia, como entonces publicó OKDIARIO. Y, en mayo de este 2026, como también informó este diario, aprobó el plan que entra ahora la fase de aplicación de las sanciones.

En concreto, a partir de este martes es sancionable con una multa entre los 1.500 y los 3.000 euros dejar la basura dispersa o cualquier tipo de residuo en un espacio público, así como también cualquier conducta que pueda ensuciar los espacios públicos en detrimento de su higiene o aseo.

Abandonar residuos voluminosos y enseres en plena calle fuera de los sistemas establecidos por el Ayuntamiento de Valencia se castigará con hasta 3.000 euros.

Arrojar residuos de pequeño tamaño, como puede ser una colilla, una cáscara, chicle, papeles u otros residuos similares, sin utilizar las papeleras u otros elementos del mobiliario instalados y destinados específicamente a ese fin, tendrá una multa que puede alcanzar los 1.500 euros.

Si se tiran en las papeleras residuos que no son destinados a las mismas y, específicamente, bolsas de basura domiciliaria urbana o comercial, la multa puede alcanzar los 1.500 euros. Al igual que en caso de depositar en esas mismas papeleras elementos voluminosos que sobresalgan de las mismas.

Escupir o satisfacer las necesidades fisiológicas sobre la vía pública (orinar o defecar) u otros lugares no habilitados para ello conllevará una multa que puede oscilar entre los 750 y los 3.000 euros.

Con multas entre los 1.500 y los 3.000 euros se castiga la realización de pintadas y grafitis en las paredes y paramentos horizontales o verticales de elementos protegidos patrimonialmente en el catálogo del Ayuntamiento de Valencia.

Finalmente, no retirar los sobrantes de obras y escombros resultantes de trabajos en la vía pública, con consecuencias graves para el entorno, estará sancionado con multa entre los 750 y los 1.500 euros.