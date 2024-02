Humor, acción y mundos míticos: así es la nueva entrega de Aquaman que estrena HBO

Uno de los superhéroes del Universo DC más admirado por sus seguidores es Aquaman. El próximo martes 27 de febrero se estrena su última película Aquaman y el Reino Perdido en HBO Max y se podrá ver de nuevo a Jason Momoa en acción. La película se había estrenado en los cines el pasado 22 de diciembre y, aunque a algunos seguidores del Universo DC les gustó, a otros les pareció un poco floja.

Aquaman es un superhéroe que aparece en los cómics publicados por DC Comics. Creado por el artista Paul Norris y el escritor Mort Weisinger, el personaje debutó en More Fun Comics # 73 (noviembre de 1941). El actor Jason Momoa, al que conocemos por su inolvidable papel de Khal Drogo en la serie Juego de Tronos, fue seleccionado para interpretar a Aquaman en el Universo extendido de DC, comenzando con un cameo en Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) y más tarde como protagonista en Justice League (2017), Aquaman (2018) y Zack Snyder’s Justice League (2021). Con el tiempo Jason Momoa se ha convertido en la imagen física de Aquaman para todos los espectadores.

La nueva película Aquaman y el Reino perdido

La película Aquaman y el Reino Perdido, que se podrá ver pronto en HBO Max, ha sido dirigida por James Wan y ha contado en el reparto con los conocidos actores Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II y Nicole Kidman. En esta nueva ficción el superhéroe Aquaman tendrá que intentar derrotar a Black Manta que ahora empuña el poder del mítico Tridente Negro y para derrotarlo recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el antiguo Rey de Atlantis.

Esta nueva ficción Aquaman y el reino perdido ha sido producida por Peter Safran, Wan y Rob Cowan y los productores ejecutivos son Galen Vaisman y Walter Hamada. El guion de esta nueva ficción es de David Leslie Johnson-McGoldrick, a partir de una historia de James Wan & David Leslie Johnson-McGoldrick y Jason Momoa & Thomas Pa’a Sibbett, basada en personajes de DC, Aquaman creados por Paul Norris y Mort Weisinger.

La eterna venganza de Black Manta

En esta secuela de la película Aquaman, Black Manta volverá a intentar vengar de nuevo la muerte de su padre, después del fracaso de la vez anterior. En esta ocasión no se detendrá ante nada para acabar con Aquaman de una vez por todas. Ahora Black Manta tiene más potencia porque empuña el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola.

Aquaman tendrá que recurrir a su pesar para derrotar a Black Manta a su hermano encarcelado Orm, el antiguo Rey de Atlantis. Los dos tendrán que dejar a un lado sus grandes diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman y, además, al mundo de una destrucción irreversible. Una gran odisea en la que los dos hermanos tendrán que estar más unidos que nunca para derrotar a Black Manta.

El reparto de Aquaman y el reino perdido

El papel de Arthur Curry/Aquaman lo interpreta el conocido actor Jason Momoa que ahora debe equilibrar sus obligaciones como Rey de Atlantis y como padre de su hijo. El actor Patrick Wilson el de Orm, hermanastro de Aquaman y su némesis, que ahora debe asumir un nuevo papel como aliado reticente de su hermano.

También en el reparto están los actores Amber Heard que da vida a Mera, la reina de Atlantis y madre del heredero al trono, Yahya Abdul-Mateen II a Black Manta y Nicole Kidman a Atlanna, una feroz líder y madre con corazón de guerrera. También retoman sus papeles Dolph Lundgren como el Rey Nereus y Randall Park como el Dr. Stephen Shin.

Las próximas películas del Universo DC

Tras el estreno de esta película comienza una nueva etapa en la que James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia a los mandos. Gunn también escribió y dirigió la serie web James Gunn’s PG Porn (2008-2009), la serie original de HBO Max Peacemaker (2022) y Creature Commandos (2024), y el especial original de Disney+ The Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022).

En esta nueva etapa la productora ha prometido a los seguidores del Universo DC un giro hacia la calidad y una vuelta a sus orígenes. La decepción de las últimas ficciones para los seguidores de este universo obliga a sus responsables a dar un golpe de timón.

De momento está confirmado el estreno de las siguientes películas: Joker: Folie à Deux (4 de octubre), Superman: Legacy (11 de julio de 2025) y The Batman: Part II (3 de octubre de 2025). También están confirmados otros títulos, aunque todavía no sabemos la fecha de estreno como Batman: The Brave and The Bold, que no estará protagonizada por Robert Pattinson, Booster Gold que será una serie sobre uno de los antiguos miembros de la Liga de la Justicia, la película de terror La Cosa del Pantano (Swamp Thing), Supergirl: Woman of Tomorrow o The Authority, entre otros muchos.