Estreno en España de ‘Ferrari’: la historia del fundador de los deportivos más deseados

Uno de los estrenos más esperados de este viernes 9 de febrero en nuestros cines es la película Ferrari, el biopic de Michael Mann sobre Enzo Ferrari, el hombre detrás del fabricante de automóviles. Una esperada película protagonizada por actores tan conocidos por Adam Driver, Penélope Cruz y Patrick Dempsey.

La historia del conocido fabricante de automóviles ya se trató desde otra perspectiva en Le Mans ’66’ que contó con los actores Matt Damon y Christian Bale. Hace años también se estrenó Rush que contaba la historia de la rivalidad legendaria entre James Hunt y Niki Lauda y que contó en el reparto con los actores Chris Hemsworth y Daniel Brühl.

Ferrari se ha convertido en una importante empresa fabricante de vehículos de lujo y en su escudería ha contado con pilotos como Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher o Fernando Alonso, entre otros.

Una buena producción

Esta película obtuvo el León de Oro a mejor película en el 80 Festival de Venecia 2023 y también ha sido nominada en los Premios BAFTA a mejor sonido. En los premios del Sindicato de Actores (SAG Awards) ha sido nominada a mejor película de drama, mejor actriz principal a Penélope Cruz, mejor fotografía a Erik Messerschmidt, mejor dirección artística (Maria Djurkovic, Sophie Phillips) y mejor sonido.

Esta película ha sido dirigida por Michael Mann (Heat) sobre un guion que firma junto por el desaparecido Troy Kennedy Martin (The Italian Job), basado a su vez en la biografía escrita por el escritor Brock Yates Enzo Ferrari: The Man and the Machine, editado en España por la editorial Emecé. Michael Mann también produce esta película, bajo su empresa Moto Productions, junto a P.J. van Sandwijk y John Lesher, así como Lars Sylvest, Thorsten Schumacher y Gareth West.

Un hombre llamado Enzo Ferrari

Esta película nos cuenta la historia del fabricante de automóviles Enzo Ferrari. En ese momento, en el verano de 1957, el ex piloto de carreras se encuentra en crisis. No solo la bancarrota persigue a la empresa que él y su esposa Laura construyeron de la nada hace diez años, sino que su matrimonio está haciendo aguas. Su complejo matrimonio está sufriendo por el luto por un hijo y el reconocimiento de otro, fruto de la relación de Enzo Ferrari con Lina Lardi.

Según se explica en la sinopsis: “Durante el verano de 1957, el ex piloto de carreras Enzo Ferrari (Adam Driver) está en crisis. La bancarrota acecha a la empresa que él y su esposa Laura (Penélope Cruz), construyeron de la nada hace diez años. Su tormentoso matrimonio se debate entre el luto por un hijo y el reconocimiento de otro, fruto de su relación con Lina Lardi (Shailene Woodley). En esta crucial etapa, Ferrari tomará decisiones arriesgadas, y acabará apostándolo todo en una única carrera que atraviesa 1.000 millas a lo largo de toda Italia, la icónica Mille Miglia”.

Enzo Ferrari en esta crucial etapa de su vida tomará decisiones arriesgadas que le llevarán a apostar todo lo que tiene en una única carrera que atraviesa 1.000 millas a lo largo de toda Italia, la icónica Mille Miglia.

El reparto de la película Ferrari

La película está protagonizada por el actor Adam Driver que interpreta al fabricante de automóviles Enzo Ferrari. Un actor al que hemos visto en la increíble La Casa Gucci y otras producciones como Historia de un matrimonio, El último duelo o Star Wars: El Despertar de la Fuerza, entre otras muchas.

Además, en el reparto está la actriz española Penélope Cruz, que interpreta el papel de Laura Ferrari. Penélope Cruz se encuentra entre las cinco nominadas en la categoría de mejor actriz de reparto en los premios del Sindicato de Actores (SAG Awards) por su papel en Ferrari y tendremos que esperar hasta el 18 de febrero para saber si obtendrá el codiciado galardón. También en el reparto está el actor Patrick Dempsey que interpreta el papel del piloto de carreras italiano Piero Taruffi.

En el elenco de esta serie están también los actores Shailene Woodley como Lina Lardi, amante de Ferrari y madre de su hijo ilegítimo. Jack O’Connell que interpreta el papel del piloto de carreras británico Peter Collins, Gabriel Leone que da vida al aristócrata y corredor español Alfonso de Portago y Sarah Gadon que interpreta el papel de la estrella de cine de Hollywood mexicana Linda Christian.

La película Ferrari se estrena este fin de semana en los cines de nuestro país y tendrá que compartir la cartelera con la película de terror sobrenatural La piscina, la cinta dramática Alemania y la película El deshielo. También se estrena este viernes el documental Mientras seas tú, protagonizado por la actriz Carmen Elías a la que le han diagnostica la enfermedad del Alzheimer.

Esta producción puede ser una buena opción para los que están buscando una película para ver en el cine este fin de semana de lluvia y viento.