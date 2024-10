Un crimen de amor y celos en una isla griega: la serie de Prime que está enganchando a todo el mundo

Otro de los éxitos de las plataformas de streaming este mes de septiembre es el estreno de la película El hombre celoso en Prime Video. La película ha ido poco a poco convirtiéndose en una de las más vistas. Una original cinta dirigida por Philippe Lacôte que está basada en el libro The Jealousy Man del conocido autor noruego de novela negra Jo Nesbø. El hombre celoso cuenta la historia de Nick Bali, un detective especializado en casos de celos, que tiene que enfrentarse al caso de dos hermanos gemelos Leonides y Elias Vardakis los cuales mantienen una relación peligrosa con la misma mujer, Penélope. Un thriller en el que se mezcla la investigación policial con las traiciones familiares. La película el hombre celoso está ambientada en la aislada isla griega de Creta, un entorno paradisíaco en el que aparentemente todos disfrutan de la paz y la tranquilidad.

La película El hombre celoso está protagonizada por los actores Richard Madden, que hace el doble papel de los hermanos gemelos, Joseph Gordon-Levitt y Shailene Woodley. La cinta ha sido dirigida por Philippe Lacôte que ha destacado por su habilidad para mantener la tensión desde el primer momento. En la película se mezclan el crimen, los celos, las pasiones ocultas y las mentiras en el paisaje idílico de una isla del Mediterráneo. La cinta El hombre celoso es una buena opción para los que están buscando una original cinta de acción, romance y thriller psicológico.

¿Qué pasa en la película El hombre celoso?

El protagonista de esta película es Nick Bali, papel interpretado por el actor Joseph Gordon-Levitt, un detective estadounidense especializado en casos de celos. El detective vive en la isla griega de Creta donde desarrolla su trabajo. El detective tiene que hacerse cargo del caso los hermanos gemelos Leonides y Elias Vardakis. Los dos mantenían una peligrosa relación con Penélope que ha puesto en peligro sus vidas.

Todo cambia cuando uno de los gemelos aparece muerto y hay que averiguar quién lo mató. El detective tendrá que investigar las circunstancias que rodean al caso y descubrir al culpable. ¿Es el otro gemelo el culpable del asesinato debido a los celos o no tiene nada que ver? Aunque el detective Nick Bali tiene mucha experiencia en este tipo de casos, en un momento dado empezará a recordar sus propios problemas personales y dudará de su capacidad para separar sus propios sentimientos del caso. El detective tendrá que dejar a un lado todo lo que siente para centrarse en este complicado caso.

El reparto de este intenso thriller

El protagonista de la película es el actor Joseph Gordon-Levitt que ha sorprendido por su interpretación del papel del detective Nick Bali. No solo logra dar al personaje esa imagen de detective con gran experiencia en este tipo de casos, sino que también interpreta a un hombre atormentado por todo lo que ha ocurrido de su pasado. El actor logra dar vida a un detective frío y calculador que quiere descubrir al asesino y también a una persona con graves problemas emocionales.

La actriz Shailene Woodley interpreta el papel de Penélope, la misteriosa mujer de la que están enamorados los dos hermanos gemelos. Una mujer también bastante compleja que se encuentra en el medio de la difícil relación entre los dos hermanos.

Pero el que más destaca es el actor Richard Madden, al que todos conocemos por su papel en la serie Citadel. Madden es un actor británico de cine y teatro que es conocido por su interpretación de Robb Stark, el hijo mayor de Ned Stark, en las tres primeras temporadas de la serie Juego de tronos. En la película El hombre celoso Madden se atreve a interpretar a dos personajes complejos: los hermanos Leonides y Elias. Los dos están enamorados de la misma mujer y son personajes muy complejos emocionalmente. Madden borda los dos papeles y ha conseguido bastantes comentarios positivos sobre su interpretación.

La película El hombre celoso combina la acción con el romance y el thriller psicológico. Además de la buena interpretación de sus protagonistas, destaca el vestuario y la música que han sorprendido por su calidad y originalidad. Eso sí, a algunos espectadores les ha sorprendido el uso excesivo de la voz en off en esta cinta. La película El hombre celoso es una buena opción para pasar una tarde entretenida con un buen thriller este mes de octubre.

Una buena película de acción e intriga que está sorprendiendo a los usuarios de esta plataforma de streaming que han logrado que en las últimas semanas se haya convertido en una de las más vistas. Además de esta película, en Prime Video se pueden ver otras ficciones de acción e intriga como The Black List, Parot, Nueve perfectos desconocidos, Homecoming, Them, The Night Manager, Sé quién eres o Jack Ryan, entre otras muchas.