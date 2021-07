La instructora de vuelo estadounidense Wally Funk hará uno de sus mayores sueños realidad, al viajar junto Jeff Bezos, el fundador de Amazon, al espacio el próximo 20 de Julio. La piloto, que en los años 60 fue rechazada por el programa de astronautas de la NASA, consigue así cumplir con una de sus más grandiosas metas.

¿Quién es Wally Funk?

Wally Funk ha saltado a la fama en los últimos días por ser una de las acompañantes de Jeff Bezos al espacio. Lo que más llama la atención es que se trata de una mujer de 82 años, aunque la edad es solo un número, ya que se encuentra en perfectas condiciones físicas y de salud. Esto, sumado a su gran preparación, la convierte en una acompañante que cualquier persona que viaje al espacio desearía tener a su lado.

Funk tiene un curriculum impresionante, comenzando por el hecho de ser la primera investigadora de seguridad aérea para la Junta Nacional de Seguridad de Transporte y la primera instructora civil en Fort Sill, Oklahoma. Otro logro destacado de Funk es ser la primera inspectora de la Agencia Federal de Aviación.

Pese a sus impresionantes credenciales, nunca fue aceptada para viajar al espacio, inclusive pasando las diferentes pruebas de entrenamiento con notas sobresalientes. Sin embargo, en el 2021 se anunció que va a ser una de las cuatro tripulantes que viajará al espacio con Bezos y su hermano, convirtiéndose así, en la persona con más edad que haya hecho este viaje, superando a John Glenn, quien viajó cuando tenía 77 años.

Un sueño hecho realidad

Este impresionante viaje se hará a bordo de la nave New Shepard. Los tripulantes son Jeff Bezos, su hermano Mark Bezos, Wally Funk y una cuarta persona, cuya identidad todavía no ha sido revelada. Como dato curioso, este último pasajero ganó la subasta (23,5 millones de euros) lanzada por Blue Origin. El dinero de esta subasta estará destinado al Club for the Future, una fundación de Blue Origin cuyo objetivo es promover el estudio de carreras científicas y la exploración del espacio entre los más jóvenes.

El 20 de julio estos cuatro pasajeros emprenderán un viaje inolvidable. El cohete, de 18 metros de altura y 4 metros de ancho, puede despegar y aterrizar verticalmente. Los vuelos están programados para llevar a los tripulantes en una trayectoria muy simple de ascenso y descenso a 100 kilómetros de altura.

Pese a tratarse de un vuelo corto, los cuatro pasajeros llegarán hasta la conocida línea Kármán, donde podrán experimentar la microgravedad por un intervalo de tiempo aproximado de tres minutos. También podrán observar la curva de la Tierra. Cabe destacar que solo 569 personas han viajado más allá de esta línea, considerada por unanimidad y acuerdo internacional como la frontera espacial.