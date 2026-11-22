Científicos de la Universidad Beihang han desarrollado un peine eléctrico que es capaz de frenar la calvicie y, según las primeras investigaciones, incluso es capaz de estimular el crecimiento de pelo. De momento, las primeras pruebas realizadas en ratones han confirmado las bondades de este nuevo invento que se ha presentado en un estudio publicado por la revista Nature. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el peine eléctrico que han desarrollado en China y que es capaz de frenar la calvicie.

China suele estar en el foco mediático por sus grandes avances a nivel militar, en megaconstrucciones nunca vistas antes y también en el asombroso mundo de la ciencia. En los últimos días, el gigante asiático ha vuelto a ser noticia por un nuevo invento que podría poner fin al problema de miles de millones de hombres en todo el mundo: la calvicie. Científicos de la Universidad Beihang han desarrollado un peine eléctrico que frena la caída de pelo y, aún mejor, logra estimular el crecimiento con su uso.

Detangle es el nombre del aparato desarrollado por los investigadores, nacido para luchar contra la alopecia androgenética. Todo ello gracias a que este dispositivo genera un campo eléctrico que administra durante el proceso de peinado el medicamento en el folículo piloso. Para que este mecanismo se active, simplemente hay que seguir el proceso habitual de peinado que cualquier hombre puede realizar en su día a día. De momento, este peine ha sido probado con ratones y las sospechas se han confirmado: funciona correctamente.

El peine eléctrico para acabar con la calvicie

Científicos de la Universidad Beihang han probado este peine eléctrico en un grupo de ratones en el que se ha verificado que se ha logrado una cobertura capilar del 100% en menos de un mes. Para comprobar el alcance de Detangle, hay que tener en cuenta que los medicamentos ‘crecepelo’ más famosos del mundo generan una recuperación del 70% durante alrededor de 30 así. Así que este peine llegaría al mercado para convertirse en la primera herramienta contra la calvicie y la caída de pelo del mundo.

Según han publicado los investigadores en un estudio publicado en la revista Nature, este peine no es un peine al uso, ya que este mezcla una estimulación física y la liberación de fármacos que se encargan de frenar la calvicie y estimular el crecimiento de pelo. Esto se debe a que Detangle incorporará una serie de dientes con microelectrodos que levantan suavemente la piel y emiten impulsos eléctricos. Este dispositivo liberará dos moléculas: una para nutrir el folículo y otra para bloquear la dihidrotestosterona, que es la hormona que provoca la alopecia.

Pese a que los resultados de los experimentos de este peine eléctrico han sido satisfactorios en ratones, los investigadores también han dejado claro que aún no han sido probados en los seres humanos. A día de hoy, este nuevo invento se encuentra en fase de desarrollo en los laboratorios de China y, lógicamente, aún no está a la venta. Lo que ya está confirmado es que las primeras pruebas apuntan a que este producto podría ser uno de los más famosos del mundo y cambiar la vida a miles de millones de personas en todo el mundo que sufren de alopecia.