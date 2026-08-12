Si te has perdido el eclipse de hoy, aún tienes esta última oportunidad para ver otro fenómeno astronómico

Si eres de los que no ha podido disfrutar del eclipse solar total, no te preocupes, que todavía tienes la oportunidad de disfrutar de otro fenómeno astronómico durante la noche de hoy y la de mañana. Un evento que, a pesar de suceder todos los años, siempre impresiona a todos aquellos que lo ven por el increíble paisaje de destellos que deja sobre la oscura noche.

Una lluvia de meteoros, conocida más comúnmente como lluvia de Perseidas, es algo que sucede todos los años en fechas cercanas al día de hoy. Este fenómeno también recibe el nombre popular de lágrimas de San Lorenzo, debido a la proximidad del máximo de meteoros al 10 de agosto, día de la festividad del mártir español.

Dónde ver la lluvia de Perseidas en 2026

Cabe destacar que, de cara a presenciar este fenómeno, debemos tomar en cuenta varios factores que decidan nuestro lugar para verlo. En primer lugar, hay que buscar un sitio que esté lo más libre de contaminación posible. Es necesario encontrar un lugar donde el cielo esté despejado y se pueda apreciar en su totalidad. Lugares como parques o pueblos alejados de la ciudad suelen ser las mejores opciones para observar la lluvia de estrellas.

Las mejores opciones si te encuentras cerca de Madrid son las siguientes:

La Sierra de Guadarrama : uno de los mejores lugares donde disfrutar de esta noche. Un lugar en plena naturaleza donde tendremos un cielo oscuro alejado de la ciudad.

: uno de los mejores lugares donde disfrutar de esta noche. Un lugar en plena naturaleza donde tendremos un cielo oscuro alejado de la ciudad. Guadalajara: La zona junto al Observatorio de Yebes es ideal para observar la lluvia de estrellas. Además, el observatorio cuenta con una gran antena de 40 metros que te impactará.

¿Cuál es la mejor hora para ver las Perseidas en 2026?

Este año se espera que el máximo de perseidas se produzca durante la noche del 12 al 13 de agosto, en torno a las 4:00 y las 6:00 horas de la madrugada, horario peninsular. Sin embargo, los expertos vaticinan que se puede producir un tramo de gran intensidad entre las 23:00 horas de hoy y las 11:00 de mañana, día 13.

La nueva luna tendrá lugar esta noche, por lo que este año todo parece estar de cara para disfrutar de este fenómeno de la mejor forma posible. Al haber nueva luna sobre el cielo, la noche será oscura, lo que permitirá apreciar las Perseidas con gran claridad y nitidez, con sus destellos rompiendo la oscuridad nocturna.