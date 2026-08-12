¿Cuánto va a durar el eclipse solar de hoy en su totalidad?
Eclipse solar total hoy en directo
Si te has perdido el eclipse de hoy, aún tienes esta última oportunidad para ver otro fenómeno astronómico
Dónde ver el eclipse solar en España en vivo: a qué hora es, cuánto dura y horarios de la franja de totalidad por ciudades
Visor del trío de eclipses: la aplicación para comprobar la posición exacta del Sol hoy durante el eclipse solar
Queda menos de una hora para que comience el eclipse solar de hoy. Este fenómeno se podrá ver desde España. Para poder observarlo correctamente, hay que buscar un lugar con unas vistas despejadas hacia el oeste y utilizar unas gafas especiales. El eclipse tendrá una duración total concreta.
Cuánto dura el eclipse solar
El eclipse solar se podrá ver con una hora de inicio y duración diferente dependiendo de dónde lo veamos. De forma general, va a comenzar sobre las 19:30 horas. Dependiendo de la zona, la totalidad se dará sobre las 20:30 horas y dura entre 30 segundos y 1 minuto y 50 segundos.
- A Coruña: Inicio: 19:30:58 horas. Fin: 21:22:01 horas.
- Pontevedra: Inicio: 19:32:39 horas. Fin: 21:23:31 horas.
- Ourense: Inicio: 19:32:57 horas. Fin: 21:23:24 horas.
- Lugo: Inicio: 19:31:46 horas. Fin: 21:22:16 horas.
- Oviedo: Inicio: 19:31:22 horas. Fin: 21:21:06 horas.
- Santander: Inicio: 19:31:24 horas. Fin: 21:20:09 horas.
- León: Inicio: 19:32:46 horas. Fin: 21:22:08 horas.
- Zamora: Inicio: 19:34:43 horas. Fin: 21:23:50 horas.
- Salamanca: Inicio: 19:35:41 horas. Fin: 21:24:34 horas.
- Palencia: Inicio: 19:33:56 horas. Fin: 21:22:36 horas.
- Valladolid: Inicio: 19:34:32 horas. Fin: 21:22:56 horas.
- Ávila: Inicio: 19:36:19 horas. Fin: 21:20:51 horas.
- Burgos: Inicio: 19:33:24 horas. Fin: 21:20:16 horas.
- Soria: Inicio: 19:34:29 horas. Fin: 21:14:08 horas.
- Segovia: Inicio: 19:35:50 horas. Fin: 21:19:08 horas.
- Cáceres: Inicio: 19:38:17 horas. Fin: 21:25:15 horas.
- Badajoz: Inicio: 19:39:17 horas. Fin: 21:26:33 horas.
- Bilbao: Inicio: 19:31:50 horas. Fin: 21:19:05 horas.
- San Sebastián: Inicio: 19:31:47 horas. Fin: 21:15:27 horas.
- Vitoria: Inicio: 19:32:34 horas. Fin: 21:17:13 horas.
- Logroño: Inicio: 19:33:15 horas. Fin: 21:15:30 horas.
- Madrid: Inicio: 19:36:48 horas. Fin: 21:16:19 horas.
- Toledo: Inicio: 19:37:45 horas. Fin: 21:16:37 horas.
- Ciudad Real: Inicio: 19:39:16 h. Fin: 21:14:36 horas.
- Guadalajara: Inicio: 19:36:25 horas. Fin: 21:14:40 horas
- Cuenca: Inicio: 19:37:25 horas. Fin: 21:09:28 horas.
- Albacete: Inicio: 19:39:16 horas. Fin: 21:06:19 horas.
- Huelva: Inicio: 19:42:10 horas. Fin: 21:23:32 horas.
- Cádiz: Inicio: 19:43:30 horas. Fin: 21:19:35 horas.
- Sevilla: Inicio: 19:41:59 horas. Fin: 21:19:56 horas.
- Córdoba: Inicio: 19:41:10 horas. Fin: 21:15:58 horas.
- Málaga: Inicio: 19:43:12 horas. Fin: 21:12:28 horas.
- Jaén: Inicio: 19:41:23 horas. Fin: 21:11:48 horas.
- Granada: Inicio: 19:42:25 horas. Fin: 21:10:00 horas.
- Almería: Inicio: 19:42:58 horas. Fin: 21:04:52 horas.
- Pamplona: Inicio: 19:32:41 horas. Fin: 21:13:02 horas.
- Huesca: Inicio: 19:33:53 horas. Fin: 21:06:41 horas.
- Zaragoza: Inicio: 19:34:42 horas.Fin: 21:07:35 horas.
- Teruel: Inicio: 19:36:58 horas. Fin: 21:05:54 horas.
- Lleida: Inicio: 19:34:46 horas. Fin: 21:01:30 horas.
- Girona: Inicio: 19:34:04 horas. Fin: 20:53:27 horas.
- Barcelona: Inicio: 19:35:06 horas. Fin: 20:54:49 horas.
- Tarragona: Inicio: 19:35:35 horas. Fin: 20:57:57 horas.
- Castellón de la Plana: Inicio: 19:37:33 horas. Fin: 21:00:55 horas.
- Valencia: Inicio: 19:38:25 horas. Fin: 21:01:18 horas.
- Alicante: Inicio: 19:40:20 horas. Fin: 20:59:38 horas.
- Murcia: Inicio: 19:40:58 horas. Fin: 21:01:33 horas.
- Palma: Inicio: 19:38:05 horas. Fin: 20:49:23 horas.
- Santa Cruz de Tenerife: Inicio: 18:57:42 horas. Fin: 20:44:53 horas.
- Las Palmas de Gran Canaria: Inicio: 18:58:26 horas. Fin: 20:42:59 horas.
- Ceuta: Inicio: 19:44:38 horas. Fin: 21:14:35 horas.
- Melilla: Inicio: 19:45:37 horas. Fin: 21:04:07 horas.
Temas:
- Eclipse
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