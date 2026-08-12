¿Cuánto va a durar el eclipse solar de hoy en su totalidad?

Queda menos de una hora para que comience el eclipse solar de hoy. Este fenómeno se podrá ver desde España. Para poder observarlo correctamente, hay que buscar un lugar con unas vistas despejadas hacia el oeste y utilizar unas gafas especiales. El eclipse tendrá una duración total concreta.

Cuánto dura el eclipse solar

El eclipse solar se podrá ver con una hora de inicio y duración diferente dependiendo de dónde lo veamos. De forma general, va a comenzar sobre las 19:30 horas. Dependiendo de la zona, la totalidad se dará sobre las 20:30 horas y dura entre 30 segundos y 1 minuto y 50 segundos.