¿Cuándo será el próximo eclipse solar total? Esta fue la fecha del último en España

España se prepara este miércoles, 12 de agosto de 2026, para vivir uno de los fenómenos astronómicos más extraordinarios de las últimas décadas. Un eclipse solar total recorrerá buena parte de la Península Ibérica al atardecer, permitiendo que millones de personas contemplen cómo la Luna llega a ocultar completamente el disco solar durante unos instantes.

La expectación que ha generado el fenómeno tiene una explicación: la última vez que un eclipse solar total pudo contemplarse desde territorio español fue hace 67 años, en 1959, aunque entonces la totalidad únicamente fue visible desde las islas Canarias. En la Península Ibérica hay que remontarse todavía más atrás, hasta 1912, para encontrar el precedente.

El 2 de octubre de 1959, la sombra de la Luna atravesó las Islas Canarias, convirtiendo al archipiélago en uno de los lugares privilegiados para observar un eclipse total de Sol. El fenómeno también recorrió otras zonas del norte de África y alcanzó su máximo sobre Mali.

El acontecimiento despertó un enorme interés entre la comunidad científica internacional. Los eclipses totales constituían entonces una oportunidad excepcional para estudiar la corona solar, la tenue atmósfera exterior del Sol que normalmente queda oculta por el intenso brillo de su superficie.

En 1912 ocurrió en la península

Si se excluyen las Canarias y se habla exclusivamente de la España peninsular, el último antecedente se remonta al 17 de abril de 1912.

Aquel fenómeno fue particularmente singular porque se trató de un eclipse híbrido, es decir, un eclipse que podía presentar características de total y de anular dependiendo del punto desde el que se observara. En determinadas zonas españolas llegó a producirse la totalidad, aunque durante un periodo extraordinariamente breve.

El eclipse de 1912 formaba parte, además, de una sucesión excepcional de eclipses que afectaron a España a comienzos del siglo XX. Antes se habían producido eclipses totales en 1900 y 1905, de manera que en poco más de una década el territorio español fue escenario de varios acontecimientos astronómicos de este tipo.

Desde aquel 17 de abril de 1912, la península ha tenido que esperar 114 años para volver a recibir la franja de totalidad.

Sucesión de eclipses

Lo más extraordinario del periodo que comienza ahora es que 2026 no será un acontecimiento aislado.

España va a vivir una auténtica sucesión de eclipses durante tres años consecutivos. El actual eclipse total del 12 de agosto de 2026 será seguido por otro eclipse total el 2 de agosto de 2027 y por un eclipse anular el 26 de enero de 2028. Por este motivo, los especialistas se refieren a estos tres acontecimientos como el «trío de eclipses».

El de 2027 será especialmente interesante porque también tendrá una franja de totalidad sobre territorio español, aunque su recorrido será diferente y afectará principalmente al extremo sur de la península, además de Ceuta y Melilla.

En 2028, en cambio, se producirá un eclipse anular. En este caso, la Luna no llegará a cubrir completamente el Sol debido a su tamaño aparente y quedará visible un brillante anillo de luz alrededor del disco lunar.