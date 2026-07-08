Qué son los telómeros: su relación con el envejecimiento y la longevidad

Envejecer parece un proceso sencillo hasta que uno intenta explicar qué ocurre realmente dentro del cuerpo. Cumplimos años, perdemos parte de la capacidad de recuperación y algunos tejidos empiezan a funcionar con menos eficacia. Eso es lo visible. A escala celular, esta historia se vuelve considerablemente más interesante e incluso más compleja.

Qué son los telómeros y dónde están en el ADN

En los últimos tiempos, el telómero ha sido uno de los elementos que más han recibido atención. Está situado en los extremos de los cromosomas, estructuras de ADN de larga duración donde se almacena la información génica. Los telómeros están conformados por secuencias repetitivas de ADN y desempeñan el papel de una zona de protección.

No codifican una proteína concreta ni determinan, por sí solos, si tendremos los ojos de un color u otro. Su trabajo es menos llamativo, pero fundamental: proteger los extremos cromosómicos.

La comparación clásica es la de los pequeños remates de plástico de los cordones de los zapatos. Puede parecer demasiado simple, aunque funciona bastante bien. Cuando ese plástico desaparece, el cordón comienza a deshilacharse y manejarlo se vuelve difícil. Sin telómeros adecuados, los extremos de los cromosomas también pueden deteriorarse, fusionarse o ser confundidos por la célula con fragmentos de ADN roto.

El detalle que convirtió a estas estructuras en protagonistas de la investigación sobre longevidad es otro: su longitud cambia con el tiempo. Y no suele hacerlo a nuestro favor.

Cómo se acortan los telómeros con cada división celular

Las células se dividen constantemente. Para que una célula pueda dividirse necesita copiar su ADN casi por completo y entregar una copia a cada célula hija.

El sistema es extraordinariamente eficaz, pero tiene una limitación conocida. Las enzimas responsables de copiar el ADN no consiguen replicar perfectamente el extremo final de los cromosomas lineales. Siempre queda una pequeña zona sin copiar. Ese problema técnico se traduce en una pérdida gradual de ADN telomérico.

Dicho de forma sencilla: cada división celular puede recortar ligeramente los telómeros. Una sola división apenas importa, tampoco diez. Los telómeros cuentan con miles de repeticiones que funcionan como una reserva de seguridad. El conflicto aparece después de muchos ciclos, cuando esa protección alcanza una longitud crítica. Entonces la célula detecta una señal parecida a la que produciría una lesión en el ADN.

Una de sus posibles respuestas es dejar de dividirse. Es lo que conocemos como senescencia celular.

Personas con la misma edad pueden tener longitudes teloméricas diferentes. La genética influye, pero también el historial de enfermedades, la exposición al estrés oxidativo y numerosos factores ambientales. Incluso dentro de una misma persona, los telómeros no tienen exactamente la misma longitud en todos los tejidos.

La relación entre telómeros cortos y enfermedades del envejecimiento

Las investigaciones encuentran asociación entre telómeros cortos y enfermedades de envejecimiento. Telómeros cortos no significa enfermedad inevitable.

En muchos casos, su menor longitud puede reflejar años de desgaste celular. La inflamación persistente y el estrés oxidativo dañan las estructuras celulares y obligan a determinados tejidos a renovarse con mayor frecuencia. Más divisiones significan, potencialmente, un mayor consumo de la reserva telomérica.

El sistema inmunitario permite observar bien este proceso. Cuando aparece una infección, algunas células defensivas necesitan multiplicarse rápidamente. Es parte de su trabajo. Tras décadas de exposición a virus, bacterias y otros desafíos, ciertas poblaciones de células inmunitarias han pasado por numerosos ciclos de división. Sus telómeros pueden ser más cortos y su capacidad de respuesta, menor.

Son situaciones poco frecuentes, pero han servido a los investigadores como una especie de ventana biológica para entender las consecuencias de un mantenimiento telomérico deficiente.

Qué hábitos alargan o acortan los telómeros según la ciencia

No podemos elegir los genes que heredamos. Sí podemos modificar parte del entorno en el que viven nuestras células, y esa diferencia parece tener cierta influencia sobre los telómeros.

El tabaco es probablemente uno de los ejemplos más claros. Las sustancias presentes en el humo aumentan el daño oxidativo y mantienen procesos inflamatorios que afectan a numerosos tejidos. Diversos estudios han relacionado el tabaquismo con una menor longitud telomérica.

La obesidad y el sedentarismo también aparecen asociados a un desgaste más rápido. No parece existir un único mecanismo responsable. Influyen la inflamación crónica de bajo grado, las alteraciones metabólicas y el aumento del estrés oxidativo. El cuerpo funciona como un sistema conectado; intentar aislar una sola causa suele resultar artificial.

El estrés psicológico prolongado ha despertado especial interés. No hablamos de llegar tarde al trabajo o pasar una mala semana, sino de un estrés continuo.

La telomerasa: la enzima que podría frenar el envejecimiento

La célula dispone de una herramienta capaz de añadir nuevas secuencias a los telómeros. Es la telomerasa, una enzima que utiliza una plantilla de ARN para reconstruir parte del ADN telomérico perdido.

Su actividad es elevada en células germinales y en ciertas células madre. Tiene sentido. Son células que necesitan dividirse muchas veces y conservar durante más tiempo su capacidad de renovación.

¿Qué relación tiene con el cáncer? Muchas células tumorales consiguen reactivar la telomerasa. Una célula normal acaba encontrando límites para seguir dividiéndose; una célula cancerosa necesita sortearlos. Mantener sus telómeros le permite continuar multiplicándose durante mucho más tiempo.

Ese es el gran dilema de la investigación. Fomentar la telomerasa puede aumentar la capacidad de regeneración de ciertos tejidos; sin embargo, esto debe realizarse cuidadosamente para evitar células potencialmente tumoriales.