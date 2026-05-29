La Luna tapa Venus el 17 de junio de 2026: cómo ver la ocultación de día desde España

Hay fenómenos astronómicos que impresionan por espectaculares. Un eclipse total, una lluvia de estrellas potente, una aurora imposible vista desde lugares poco habituales. Y luego están esos eventos más discretos, casi silenciosos, que quizá no llenan titulares masivos pero tienen algo especial cuando los observas en directo.

La ocultación de Venus por la Luna del 17 de junio de 2026 entra justo en esa categoría. Porque no es simplemente “la Luna cerca de Venus”. Lo interesante es que el planeta desaparecerá literalmente detrás del borde lunar durante unos minutos. Y todo ocurrirá de día. Ahí está la parte realmente curiosa.

Cuándo y cómo ver la ocultación el 17 de junio

Un fenómeno raro… aunque no tan raro como parece. Las ocultaciones lunares ocurren cuando la Luna pasa exactamente delante de otro objeto celeste desde nuestra perspectiva terrestre. Puede tapar estrellas, planetas y, en ocasiones, incluso objetos más lejanos.

Esta vez le tocará a Venus. Y el efecto visual es bastante llamativo porque el planeta no “se apaga poco a poco”. Simplemente desaparece cuando alcanza el borde lunar. De golpe, como si alguien hubiese apagado una luz.

Hora exacta desde España

Las horas exactas cambian ligeramente según la ciudad desde la que observes el fenómeno. En líneas generales, la ocultación comenzará durante la mañana del 17 de junio.

En zonas de la península, la desaparición de Venus detrás de la Luna ocurrirá aproximadamente entre las 10:30 y las 11:00 de la mañana, hora peninsular. La reaparición llegará algo más tarde, acercándose al mediodía. En Canarias el horario será diferente debido al huso horario insular.

Y aquí hay algo importante: cuando se trata de eventos astronómicos tan precisos, unos pocos minutos importan muchísimo. Lo ideal es revisar unos días antes aplicaciones fiables como Stellarium o SkySafari, o consultar mapas actualizados de observatorios astronómicos.

Qué necesitas: binoculares o telescopio

No necesariamente hace falta un equipo profesional. Con unos prismáticos astronómicos básicos ya puede disfrutarse bastante bien el fenómeno. Unos 10×50, por ejemplo, son más que suficientes para distinguir Venus cerca del borde lunar.

El telescopio mejora muchísimo la experiencia, claro. Sobre todo porque permite apreciar cómo el planeta desaparece exactamente detrás de la superficie lunar. Ahí sí se vuelve visualmente muy potente.

Cómo localizar Venus de día sin confundirlo con el Sol

Esta es probablemente la parte más delicada. Observar la Luna de día es relativamente fácil. Muchísima gente la ha visto alguna vez flotando en un cielo azul a media tarde. Venus ya es otra historia. Aunque sea extremadamente brillante, localizarlo sin referencias puede desesperar bastante.

La ventaja de esta ocultación es que Venus estará muy cerca visualmente del satélite. Primero localizas la Luna y después buscas el pequeño punto brillante próximo a ella.

Con prismáticos normales la tarea se vuelve muchísimo más sencilla.

Qué es una ocultación lunar

Las ocultaciones lunares tienen algo especial porque mezclan precisión astronómica y sensación visual inmediata. Una ocultación ocurre cuando la Luna pasa justo delante de otro objeto celeste y lo tapa temporalmente desde nuestra perspectiva en la Tierra. Puede suceder con estrellas, planetas e incluso algunos objetos más lejanos.

En este caso, el protagonista será Venus. Y el efecto visual tiene algo curioso: el planeta parece desaparecer de golpe cuando entra detrás del borde lunar. No se desvanece lentamente como sucede en otros fenómenos astronómicos. Simplemente deja de verse.

Diferencia entre ocultación y eclipse

Mucha gente confunde ambos términos y es normal, pero no son exactamente lo mismo.

En un eclipse normalmente entra en juego la sombra proyectada de un cuerpo celeste sobre otro. Aquí no hay sombra relevante. Lo que sucede es una alineación visual perfecta donde la Luna tapa temporalmente a Venus.

Parece un matiz pequeño, pero astronómicamente son fenómenos distintos. No habrá oscuridad repentina ni cambios de luz espectaculares como en un eclipse solar.

Por qué esta ocurre de día

La explicación es bastante sencilla. Tanto Venus como la Luna estarán situados sobre el horizonte mientras el Sol también ilumina el cielo desde nuestra posición terrestre.

La Luna puede verse perfectamente durante el día muchísimas veces. Lo raro no es eso. Lo especial aquí es la alineación exacta entre ambos cuerpos.

Además, Venus alcanzará un brillo considerable durante esas fechas, facilitando algo la observación.

Preguntas frecuentes

¿Se puede ver a simple vista?

La respuesta corta es sí… aunque con matices. Venus tiene brillo suficiente para verse sin instrumentos ópticos si el cielo está limpio y sabes exactamente dónde mirar. La cercanía visual con la Luna ayudará bastante.

Ahora bien, la mayoría de personas lo tendrá mucho más fácil usando prismáticos. A simple vista el problema no es tanto el brillo del planeta como localizar un punto pequeño en medio de un cielo completamente iluminado.

¿Es peligroso mirar al cielo de día?

Mirar el cielo diurno a simple vista no tiene problema. El riesgo aparece cuando se utilizan instrumentos ópticos cerca del Sol.

Por eso conviene insistir otra vez:

Nunca apuntes prismáticos o telescopios hacia zonas próximas al Sol sin protección adecuada. Incluso un instante accidental puede causar lesiones oculares permanentes.

Lo mejor es observar desde lugares donde algún obstáculo bloquee completamente el Sol mientras se localiza la Luna y Venus.

¿Desde dónde es visible?

La ocultación podrá observarse desde gran parte de España, incluidas zonas de la península, Baleares y Canarias. También será visible desde otros puntos de Europa occidental y parte del norte de África.

Eso sí, la geometría exacta cambia bastante según la ubicación.

Desde algunas regiones Venus desaparecerá completamente detrás de la Luna. Desde otras podría verse una ocultación parcial o ligeramente distinta dependiendo de la posición relativa en el cielo.

Y como ocurre siempre con astronomía, el tiempo atmosférico tendrá la última palabra.

Un cielo limpio marcará completamente la diferencia.

Lecturas recomendadas

Ocultaciones lunares

Ocultaciones de estrellas por la Luna