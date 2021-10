Venus es el segundo planeta más cercano al Sol y comparte ciertas características con la Tierra. Y si bien hoy no muestra condiciones propicias al desarrollo de la vida, muchos científicos defienden que ello no siempre ha sido así. No obstante, un reciente estudio parece descartar la posibilidad de que haya existido alguna vez un océano en Venus donde formas de vida primitivas pudieran surgir en el pasado. ¡Sigue leyendo y entiende esta nueva ‘polémica’ científica!

¿Qué sabemos sobre la posibilidad de vida en Venus?

Aunque hoy esté algo ‘olvidado’, Venus ha sabido estar en el centro de numerosas investigaciones sobre la posibilidad de vida en otros planetas del Sistema Solar. En parte, ello se debía a sus similitudes con nuestro planeta Tierra, como su masa y tamaño, la presencia de una atmosfera y cierta cantidad de agua.

Hace algunos años, un controvertido estudio de la fosfina apuntaba a la posibilidad de vida microbiana en la superficie de Venus. Además, hay una cantidad significativa de expertos que siguen defendiendo la idea de que el planeta, en algún momento, ha albergado un clima más templado, donde ‘florecían’ océanos primitivos.

Hipótesis como esta han fomentado que la NASA y la ESA decidieran enviar al menos tres misiones exploratorias a Venus en la próxima década. Y uno de sus principales objetivos es, precisamente, buscar evidencias o rastros de la existencia de un océano en Venus de características primitivas.

¿Podría haber existido un océano en Venus?

Según un equipo de astrofísicos suizos, esta prometedora imagen de un Venus con ríos y mares en su superficie jamás ha existido. En su artículo publicado en la revista Nature, difunden los resultados de un detallado análisis sobre el clima de nuestro “planeta gemelo”.

Dicho análisis se ha basado en una simulación del clima de Venus y de la Tierra en el comienzo de su evolución. Ello significa remontar las condiciones climáticas vigentes hace más de cuatro mil millones de años, cuando ambos planetas aún tenían sus superficies fundidas.

A continuación, utilizando sofisticados modelos tridimensionales, han evaluado cómo sus atmosferas han cambiado a lo largo de su evolución, y si durante este proceso, podría haber condiciones favorables al surgimiento de un océano en Venus.

Las temperaturas parecen haber ‘bloqueado’ el agua líquida en Venus

Los resultados de las simulaciones han revelado que las condiciones climáticas de Venus jamás han permitido que el vapor de agua se condensara en la superficie. Es decir, que las temperaturas nunca han bajado lo suficiente para hacer que el agua presente en la atmosfera de Venus formara gotas de lluvia y pudieran caer en forma de precipitaciones sobre su superficie.

Al parecer, el agua de la atmosfera ha permanecido siempre como un gas en la atmosfera, impidiendo así la formación de masas de agua líquida o un océano en Venus.