Miedo por el último aviso de la NASA a España: un asteroide se dirige a la Tierra y puede acabar mal

A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de fenómenos astronómicos que, en ciertos casos, han suscitado temor sobre la posibilidad de impactos de asteroides o cometas en la Tierra. La preocupación crece cuando se detectan objetos de gran tamaño que se acercan a nuestro planeta, generando incertidumbre sobre si, en algún momento, podrían colisionar. La reciente noticia sobre el asteroide 2024 YR4, descubierto por la NASA, ha reavivado esta preocupación, ya que este objeto presenta una probabilidad de impacto contra la Tierra que, aunque baja, es significativamente más alta que la de otros meteoritos previamente observados.

Este asteroide ha sido clasificado en la Escala de Torino, una herramienta que se utiliza para evaluar el riesgo de impacto de asteroides. Esta escala tiene un rango de valores que va desde el nivel 0, que indica que no hay peligro, hasta el nivel 10, que representaría una colisión catastrófica. En el caso del 2024 YR4, actualmente se encuentra en el nivel 3. Aunque la probabilidad de impacto, que ronda el 1%, es bastante baja, los expertos están prestando mucha atención a este asteroide, ya que las predicciones iniciales pueden cambiar a medida que se obtengan más datos sobre su órbita.

El asteroide que se dirige a la Tierra

El asteroide 2024 YR4 fue detectado por primera vez el 27 de diciembre de 2023, utilizando el sistema de telescopios ATLAS, situado en Chile. Este asteroide, con un tamaño estimado de entre 40 y 91 metros de diámetro, tiene una órbita peculiar que lo lleva a atravesar el Sistema Solar interior, lo que significa que se acerca tanto al Sol como a la Tierra. Ahora, los expertos se centran en realizar un seguimiento detallado de su órbita y las posibles alteraciones que pueda experimentar.

El principal motivo de preocupación con el asteroide 2024 YR4 es su probabilidad de impacto contra la Tierra, que actualmente se sitúa en torno al 1%, lo que equivale a una probabilidad de 1 entre 83 de que colisione con la Tierra el 22 de diciembre de 2032. El nivel 3 en la Escala de Torino indica que existe una probabilidad real de impacto que requiere un seguimiento continuo, pero que todavía no representa una amenaza inminente. Este nivel es un aviso para los astrónomos y las agencias espaciales, quienes deben continuar monitoreando su trayectoria y recopilando información adicional.

Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra

El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en California, es el encargado de monitorear asteroides y cometas. A través de avanzados programas informáticos, los científicos rastrean el movimiento de los objetos cercanos a la Tierra.

Uno de estos programas, llamado Sentry, analiza las posibles trayectorias de estos cuerpos celestes y evalúa si existe alguna probabilidad de impacto con la Tierra en el próximo siglo. Aquellos que no pueden ser descartados con certeza permanecen en la lista de riesgo de Sentry.

Davide Farnocchia, ingeniero de navegación de la NASA, explicó que la probabilidad de impacto de 2024 YR4 con la Tierra en 2032 fue identificada justo después de su descubrimiento. Sin embargo, las primeras predicciones presentaban mucha incertidumbre, pero conforme se recopilaron más observaciones, la probabilidad aumentó, superando el 1% en el último mes, un umbral clave.

Posibles consecuencias y escenarios futuros

En el caso de que el asteroide 2024 YR4 impactara la Tierra, las consecuencias no serían tan graves como una catástrofe global, pero sí podrían causar daños significativos. Un impacto de un objeto de este tamaño podría ser comparable al evento de Tunguska en 1908, donde un objeto de tamaño similar causó la devastación de una gran extensión de bosque en Siberia, derribando millones de árboles. Aunque el impacto de 2024 YR4 no se espera que cause una extinción global, si llegara a ocurrir en una zona poblada, los daños podrían ser considerables.

Escala de Torino

La Escala de Torino es una herramienta esencial para evaluar el riesgo que los asteroides representan para la Tierra. Esta escala clasifica los asteroides en función de su probabilidad de impacto y las posibles consecuencias de una colisión. Un valor de 0 indica que no hay riesgo, mientras que un valor de 10 representa una amenaza catastrófica para la vida en el planeta. En el caso de 2024 YR4, su clasificación en el nivel 3 no es la más alta, pero aún así ha generado preocupación.

La historia de los asteroides peligrosos muestra que muchas veces las predicciones iniciales no se cumplen. Un ejemplo de esto es el asteroide 99942 Apophis, que en 2004 alcanzó un nivel 4 en la Escala de Torino debido a una probabilidad del 1.6% de impacto en 2029. Sin embargo, tras más observaciones y cálculos más precisos, se eliminó cualquier riesgo de colisión para las fechas estimadas.

En resumen, el asteroide 2024 YR4 es un recordatorio de la importancia de vigilar el espacio cercano y de la necesidad de estar preparados para cualquier eventualidad. La tecnología y la colaboración internacional serán clave para la defensa planetaria en las próximas décadas.