Barcelona en el punto crítico: la ciudad europea más afectada por muertes prematuras por el clima

El cambio climático es una de las principales amenazas del siglo XXI, y sus efectos ya son visibles en diversos rincones del planeta: olas de calor, sequías, inundaciones, fenómenos meteorológicos extremos… Estos eventos no sólo afectan a los ecosistemas y la biodiversidad, sino que también tienen consecuencias directas sobre la salud. En este sentido, una de las ciudades más vulnerables a los efectos del cambio climático es Barcelona, que se perfila como la ciudad europea con el mayor número de muertes prematuras relacionadas con el calentamiento global.

Según estudios recientes, se espera un aumento considerable en el número de muertes relacionadas con el calor en las próximas décadas, y Barcelona se perfila como una de las ciudades más afectadas por este fenómeno. Ante este escenario, se están evaluando diversas medidas para adaptarse y mitigar los efectos del calor extremo. Sin embargo, lo más importante es actuar ahora para disminuir las emisiones de gases contaminantes y proteger a los grupos de población más vulnerables.

El cambio climático y sus efectos en Barcelona

De acuerdo con el Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), Barcelona se convertirá en la ciudad europea con más muertes prematuras asociadas al cambio climático para finales de este siglo. La ciudad ya experimenta temperaturas elevadas durante los meses de verano, pero con el aumento del calentamiento global, las proyecciones indican que las muertes atribuibles a las altas temperaturas se dispararán significativamente.

El estudio publicado calcula que Barcelona podría registrar un exceso de 246.000 muertes debido al calor para el año 2100, colocándola como la ciudad más afectada por este fenómeno en Europa. Este incremento la sitúa por encima de otras grandes urbes como Roma, que se prevé registre 147.738 muertes adicionales, y Madrid, que estaría en el cuarto lugar con 129.716 muertes extra. La lista de las 10 ciudades más afectadas también incluye a Valencia, que ocuparía el séptimo lugar con 67.519 muertes acumuladas debido al calor. Las altas temperaturas, la urbanización y la falta de adaptación pondrán a las ciudades mediterráneas en serio riesgo.

«Los altos números que vemos en España se deben al hecho de que es un país mediterráneo que de por sí es caluroso, pero además es un punto caliente del cambio climático, una región que se calienta mucho más deprisa que la mayoría del resto del mundo», Pierre Masselot, de la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), comenta a SINC . Y añade: «El clima de Madrid es más duro, tanto en invierno como en verano, pero las tasas estandarizadas de mortalidad son relativamente bajas en comparación con Barcelona».

Para enfrentar esta crisis, es urgente implementar medidas de adaptación y mitigación. Sin embargo, la verdadera solución pasa por reducir de manera drástica las emisiones de gases de efecto invernadero, evitando que las olas de calor se intensifiquen y continúen afectando la vida de las personas.

Mortalidad por calor en Europa

Las consecuencias del cambio climático no serán las mismas en todo el continente. Mientras que en el norte de Europa, como en Reino Unido y los países escandinavos, se espera una disminución de las muertes por frío, en el sur, especialmente en la zona mediterránea, la mortalidad por calor aumentará de manera drástica. En España, se estima que las muertes por calor crecerán un 80 %, representando más de la mitad de las muertes relacionadas con el calor en Europa.

El estudio estima que las muertes por calor en Europa podrían triplicarse para el año 2100, alcanzando las 128.809 muertes anuales, comparado con las 43.729 actuales. Este aumento se prevé especialmente en países del sur de Europa, como España, Italia y Grecia, debido al calentamiento global. Según el informe, el número de muertes relacionadas con temperaturas extremas en Europa aumentará un 13,5% para finales de siglo, principalmente entre personas mayores de 85 años.

El cambio climático ya está afectando a las ciudades europeas, y Barcelona se perfila como la ciudad con más muertes prematuras relacionadas con el calor en el futuro. Si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, ninguna medida de adaptación al calor evitará un aumento significativo en la mortalidad. Las acciones de adaptación, como la climatización de espacios, la reducción del tráfico y la expansión de zonas verdes, podrían mitigar el riesgo de manera considerable, llegando hasta un 50%.

El estudio no se enfoca en medidas específicas, pero subraya la importancia de implementar políticas de adaptación, aunque estas medidas no serán suficientes sin un cambio en las políticas climáticas para reducir el calentamiento global. Si no se toman medidas drásticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las muertes por calor seguirán aumentando.

Aunque existen soluciones como la climatización de espacios, la reducción del tráfico y la expansión de zonas verdes, éstas sólo podrían reducir el riesgo en un 50%. Es necesario que se implementen políticas que vayan más allá de la adaptación y que realmente aborden las causas del cambio climático.