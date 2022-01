Utilizando un sofisticado sistema de medición que determina la conductividad térmica de la bridgmanita, el material más profundo del manto terrestre, un grupo de científicos ha realizado un estudio que sugiere que el interior de nuestro planeta se está enfriando a un ritmo mayor a lo esperado. Esto es lo que sucede en otros planetas rocosos, como Marte y Mercurio, que se están volviendo inactivos más rápidamente que lo que se pensaba, indicó el investigador principal.

El calor del límite térmico más grande de la Tierra

El interior de nuestro planeta emana calor, el que causa movimientos de convección en el manto, con consecuencias en la actividad tectónica y volcánica. Este proceso es originado en el límite entre el núcleo de la Tierra y el manto, el que se conoce como el límite térmico más grande de la Tierra.

Grandes cantidades de calor son transferidas desde el núcleo al manto, por conducción y radiación, principalmente. La parte más profunda del manto se compone de bridgmanita y su conductividad térmica permite predecir la velocidad de enfriamiento del manto terrestre.

Esta magnitud es muy difícil de determinar, pues las condiciones son tan extremas que es muy difícil reproducirlas en un laboratorio. La bridgmanita se forma bajo presiones de varias decenas de GPa (gigapascales) y el manto inferior alcanza temperaturas de alrededor de 3773K (3500°C) en el límite entre el núcleo y el manto.

La conductividad térmica de la bridgmanita

Un grupo de investigadores del Carnegie Institution for Science en Washington, EE.UU., dirigidos por Motohiko Murakami, desarrollaron un innovador sistema que les permite medir la conductividad térmica de la bridgmanita, en condiciones idénticas de presión y temperatura que las existentes en el interior de nuestro planeta.

Utilizando esta herramienta, realizaron mediciones de la conductividad térmica radiativa de la bridgmanita bajo una presión de 80 GPa y bajo temperaturas de hasta 2440K (2400 grados Kelvin), 2166°C.

Murakami dijo en un comunicado que este sistema de medición les ha permitido demostrar que la conductividad térmica de la bridgmanita es de 1,5 veces mayor de lo esperado, aproximadamente.

El informe muestra una conductividad térmica radiativa de 5,3 ± 1,2 W/mK, lo cual, añadido a la conductividad térmica de la red, eleva la conductividad global de la bridgmanita a 15,2 W/mK.

¿Cuáles son las consecuencias para la Tierra?

Los investigadores informan que los valores de conductividad térmica más altos sugieren que la transferencia de calor del núcleo al manto también es más rápida que lo que se pensaba. A la vez, el mayor flujo de calor incrementa los movimientos de convección del manto y esto hace que el planeta se enfríe más rápido.

Las consecuencias que esto podría acarrear es que se vea afectada la tectónica de placas, la que podría disminuir rápidamente. Cuando los movimientos cesen por completo, la Tierra se convertirá en un planeta “muerto”. Murakami indica que no es posible saber cuándo sucederá, pues la información existente no permite determinar la cronología de forma exacta. Pero sin dudas, no estaremos aquí para verlo, agregó.

