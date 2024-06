Loki, el dinosaurio herbívoro con la cornamenta más grande y colorida de todos

El dinosaurio herbívoro con la cornamenta más grande y colorida de todos ha sido descubierto recientemente. Los cuernos son elementos que hoy en día siguen teniendo los herbívoros modernos, algo que compartían con sus predecesores dinosaurios.

Estos seres que habitaron la Tierra hacen miles de años se han convertido en el objeto de estudio de muchos expertos que no dudaron en apostar claramente por saber un poco más sobre estos seres. Todo descubrimiento nos invita a hacer volar la imaginación para saber en todo momento cómo eran y qué pasó con estos grandes animales.

El estudio de los dinosaurios es esencial para saber cómo era la Tierra

Estos seres habitaron la Tierra hace 78 millones de años en unas condiciones que nada o casi nada tienen que ver con las actuales. Estamos ante un tipo de elemento que se ha convertido en esencial en muchos aspectos, dando una serie de detalles de cómo sobrevivieron hasta que un gran evento acabó con ellos.

Un meteorito sería el culpable de una gran extinción masiva que acabaría de una vez por todas con los dinosaurios. Haciendo que el ser humano nunca coincidiera con ellos, siendo, en gran medida una especie de antesala de lo que viviríamos. Cada detalle que se descubre de los dinosaurios puede acabar dando lugar a algunos detalles más sobre cómo era la vida en la Tierra.

Las especies de estos animales eran muy diversas, dependiendo de sus características, ya sean herbívoros o carnívoros, estaban expuestos a una serie de elementos. Sobrevivían comiendo lo que podían en una serie de entorno hostil que los ponía a merced de las otras grandes especies.

La reconstrucción de estos grandes seres que empequeñece a un ser humano que puede llegar a completarse con el descubrimiento de cada vez más especies. En este caso, el descubrimiento se ha producido desde Estados Unidos, aunque es una especie que ya se descubrió en Europa hace unos años.

No ha sido hasta el bautizo de este gran dinosaurio lo que nos ha llevado a descubrir cómo se llamaba este dinosaurio que acabaría marcando una diferencia importante en todos los sentidos. Estamos ante un elemento que puede convertirse en esencial si tenemos en cuenta que nos puede dar más pistas sobre lo que tenemos por delante. En esencia estamos ante un importante descubrimiento que nos invita a pensar en ese pasado lejano de la misma Tierra que habitamos.

El dinosaurio herbívoro con la cornamenta más grande y colorida de todos: Loki

El nombre de Lo

There’s a new horned dinosaur in town, and it’s named after Loki of Asgard.https://t.co/hBL2HzRHSO — Science News (@ScienceNews) June 20, 2024

ki ya es toda una declaración de intenciones si nos fijamos en lo que dicen los expertos que han bautizado a esta especie y le han dado unas características que debemos conocer. Para poder estar al día de este tipo de descubrimientos y saber un poco más de estos animales.

Tal y como informan desde la CNN: «El fósil fue encontrado en una zona de América del Norte separada del resto del continente, cuando Lokiceratops estaba vivo, hace unos 78 millones de años, y formó una gran isla llamada Laramidia. Según la nueva investigación, el dinosaurio vivía entre especies con cuernos similares en pantanos y llanuras aluviales a lo largo de la costa este de la isla».

Lokiceratops es una “historia de éxito”, dijo Sertich, porque un museo lo compró (por una suma no revelada) directamente del suelo. “A menudo estos fósiles desaparecen en manos privadas. Como científicos, no sabemos adónde van, simplemente desaparecen. El público no puede verlos, los científicos no pueden estudiarlos, las nuevas especies no reciben nuevos nombres. Básicamente, están perdidos”, afirmó.

Por lo que estamos ante una importante coincidencia que nos trae a un animal que se ha convertido en toda una sensación. Siendo descrito por los expertos como uno de los herbívoros más grandes hasta la fecha. El hecho de que tenga una cornamenta tan grande y colorida es uno de los detalles que más ha llamado la atención de la comunidad científica.

Siguiendo con la misma explicación: «El fósil pertenece a un dinosaurio que habría tenido aproximadamente el tamaño de un rinoceronte grande cuando murió, según Sertich, y los adornos del cráneo se habrían utilizado para atraer a una pareja, intimidar a un rival o, más en general, para la identificación o el reconocimiento entre su propia especie Eatman descubrió alrededor del 75% del cráneo, junto con algunas partes de las caderas, las extremidades y los huesos del hombro. Sin embargo, hasta ahora sólo se ha expuesto el cráneo en el Museo de la Evolución. También alberga un esqueleto de un Allosaurus, un gran dinosaurio carnívoro similar al T. rex, y atrae a unos 300.000 visitantes al año. Una reproducción del cráneo, junto con una escultura completa de la cabeza, rellenada con piel y basada en el aspecto que los investigadores creen que podría haber tenido el dinosaurio, se exhibirá en el Museo de Historia Natural de Utah en Salt Lake City a partir del jueves».