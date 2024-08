Investigaciones sobre la extinción de especies en la era moderna

Un estudio de 2024 clasificó al ser humano como el mayor depredador del planeta. Los humanos capturan hasta 300 veces más tipos de presas que cualquier otro animal y generan impactos significativos en los ecosistemas.

El estudio enfatiza la urgencia de intensificar los esfuerzos para conservar los ecosistemas y evitar una extinción masiva en el futuro. También subraya la importancia de reevaluar la relación con el entorno y los animales para proteger mejor la biodiversidad global.

Exterminadores de aves

Una reciente investigación publicada en la revista Nature Communications revela un dato alarmante: la humanidad ha sido responsable de la extinción de aproximadamente 1.430 especies de aves. Esta cifra duplica las estimaciones previas y pone de manifiesto la magnitud del impacto humano en la biodiversidad.

El estudio fue realizado en colaboración con el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF). Señala que estamos en medio de la tercera extinción masiva de aves en la historia. La deforestación, el cambio climático y la introducción de especies exóticas son algunas de las alteraciones que han devastado los ecosistemas de estas especies.

La investigación fue realizada por universidades e instituciones de Noruega, Suecia, España, Reino Unido y Alemania. Concluye que desde el inicio de la expansión humana a finales del Pleistoceno, hemos eliminado casi 1.500 especies de aves. Esto representa aproximadamente el 11% de todas las especies de aves que existen actualmente.

¿Extinción masiva?

Los estudios disponibles identifican tres eventos significativos de extinción masiva de aves causadas por la actividad humana:

Siglo XIV . En el Pacífico Oriental, donde la llegada humana aceleró la tasa de extinción de aves hasta 100 veces más rápido que la tasa natural, resultando en la pérdida de unas 570 especies.

. En el Pacífico Oriental, donde la llegada humana aceleró la tasa de extinción de aves hasta 100 veces más rápido que la tasa natural, resultando en la pérdida de unas 570 especies. Siglo IX a.C. En el Pacífico Occidental.

En el Pacífico Occidental. Actualidad. La crisis actual comenzó a mediados del siglo XVIII y continúa en curso.

Se ha señalado que esta pérdida afecta profundamente la evolución de la vida en el planeta. La advertencia es clara: lo que estamos haciendo en este siglo tendrá consecuencias duraderas y dolorosas para la humanidad. Los investigadores han señalado que estamos perdiendo a nuestros únicos compañeros vivos conocidos en todo el universo.

Otra investigación significativa

Un estudio conjunto de la Universidad de Stanford y la Universidad Nacional Autónoma de México ha revelado que la actividad humana está provocando una crisis ecológica sin precedentes. Fue descrita como la “mutilación del árbol de la vida”.

Entre las víctimas recientes de esta extinción masiva se encuentran la paloma mensajera, el tigre de Tasmania y el Baiji, o delfín del río Yangtsé. Estas especies son ejemplos representativos de cómo la acción humana está acelerando la extinción de animales vertebrados a un ritmo cientos de veces superior al que ocurriría de forma natural.

El estudio fue publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences. Destaca que cada una de estas especies era el último miembro de su género, la categoría taxonómica superior a la especie.

Más evidencias

Según otro estudio, la tasa actual de extinción de géneros de vertebrados es 35 veces superior a la registrada en el último millón de años. Esta investigación se basa en el trabajo de Anthony Barnosky, profesor emérito de biología integrativa en la Universidad de Berkeley.

Sin la intervención humana, la Tierra habría perdido solo dos géneros en un millón de años. Sin embargo, tan solo en cinco siglos, la acción humana ha provocado una ola de extinciones de géneros. De no ser por nuestra influencia, habrían tardado 18.000 años en acumularse. Por eso, la situación actual se describe como una “aniquilación biológica”.

En el “árbol de la vida”, si se pierde una “ramita” (especie), las ramitas cercanas pueden evolucionar para llenar el vacío. Sin embargo, cuando se pierden “ramas” completas (géneros), se crea un gran vacío en la biodiversidad. La recuperación podría tardar decenas de millones de años mediante el proceso evolutivo.

Elaborando listas rojas

Una de las áreas de investigación más importantes en la conservación de la biodiversidad es la identificación de las especies en mayor riesgo de extinción. Mediante la elaboración de listas rojas, se evalúa el estado de conservación de miles de especies en todo el mundo, lo que permite priorizar esfuerzos de conservación y establecer medidas de protección efectivas. Gracias a estas investigaciones, se ha podido salvar de la extinción a numerosas especies que estaban al borde del abismo.

Otro aspecto fundamental de la investigación sobre la extinción de especies en la era moderna es el estudio de los efectos del cambio climático en los ecosistemas. El aumento de la temperatura global, la acidificación de los océanos y la alteración de los patrones de precipitación están provocando desequilibrios en los ecosistemas y poniendo en riesgo la supervivencia de muchas especies. Los científicos están trabajando arduamente para entender cómo estas alteraciones afectan a las poblaciones animales y vegetales, y qué medidas se pueden tomar para mitigar sus efectos.

Además de la investigación científica, las organizaciones de conservación también desempeñan un papel crucial en la protección de la biodiversidad. A través de programas de educación ambiental, campañas de sensibilización y proyectos de restauración de hábitats, estas organizaciones contribuyen a concienciar a la sociedad sobre la importancia de la conservación de la naturaleza y a promover acciones concretas para protegerla.

