La investigación española, al poder: científicos de Elche mejoran el sabor y la producción de las cerezas añadiendo una sustancia natural al cultivo

Uno de los retos científicos en la agricultura es conseguir cultivos más resistentes, pero a veces se nos olvida que esto puede ir de la mano de una mejora en el color y en el sabor del fruto. Por suerte, en España un nuevo estudio ha logrado ambas cosas con las cerezas.

La cereza es un cultivo muy complicado porque basta con una lluvia intensa antes de la cosecha para destrozar el freto. Sin embargo, investigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche han probado una vía natural contra este problema.

El truco está en aplicar poliaminas antes de la recolección. Se trata de sustancias presentes en las plantas y vinculadas a su desarrollo y, gracias a ellas, han conseguido aumentar la producción, reducir los daños y mejorar la firmeza, el color y el sabor de las cerezas dulces.

Cuánto mejoró la productividad y el sabor de las cerezas en el experimento científico

Los tratamientos consistieron en pulverizar soluciones acuosas de putrescina y espermidina sobre las hojas de los árboles. Las concentraciones fueron de 0,01, 0,1 y 1 milimolar.

Los investigadores aplicaron el producto en tres etapas fundamentales del desarrollo del fruto: en el endurecimiento del hueso, en el inicio del cambio de color y cuatro días antes de la cosecha.

En 2022, los árboles tratados llegaron a producir hasta un 40% más de cerezas. El salto fue de 17,5 kilos por árbol en los ejemplares sin tratamiento a 25,5 kilos en los tratados con 0,01 milimolar de putrescina y espermidina.

El aumento estuvo provocado porque la mayoría de los frutos eran más grandes y abundantes. Es decir, la mejora no sólo es estética, sino que está relacionada con el rendimiento del cultivo.

La segunda campaña añadió una prueba todavía más dura, ya que en mayo de 2023 cayeron 156 milímetros de lluvia, una situación especialmente peligrosa para la cereza por el riesgo de agrietamiento. Y aun así los resultados fueron positivos.

Gran avance agrícola: científicos de Elche mejorar la producción y el sabor de las cerezas

Ya se ha conseguido con la IA mejorar el sabor de alimentos como las fresas, pero la investigación ilicitana ha logrado avances en las cerezas usando únicamente recursos naturales.

Hay que tener en cuenta que las cerezas tienen un alto valor comercial y nutricional, pero son demasiado sensibles a los episodios de lluvia, especialmente antes de la cosecha.

De hecho, el equipo ha trabajado con dos variedades comerciales, Sunburst y Skeena y aplicó dos poliaminas: putrescina y espermidina. El objetivo era comprobar si esos compuestos podían ayudar al cultivo antes de la cosecha.

Por suerte, los resultados fueron positivos y mejoraron tanto la productividad, como el aspecto y el sabor de la cereza. Y lo mejor de todo es que el ensayo se hizo en el campo. Concretamente el experimento ocurrió en un huerto comercial de Alcoy, en Alicante, con árboles sin protección contra la lluvia.

El estudio se ha publicado en Scientia Horticulturae con el título Putrescine and spermidine preharvest treatments improve crop yield, resistance to rain-induced cracking and fruit quality traits in sweet cherries, y está firmado por Jenifer Puente-Moreno, Fernando Garrido-Auñón, María E. García-Pastor, María Serrano y Daniel Valero.

Por qué el avance de la UMH puede ayudar a la agricultura a mejorar las cerezas

En los árboles sin tratar, alrededor del 50% de las cerezas Sunburst y del 20% de las Skeena sufrieron grietas. En los árboles tratados con poliaminas, el daño bajó de forma considerable, sobre todo en la variedad Skeena.

Si esto también ocurre a gran escala, la vida del agricultor cambiará por completo, ya que reducirán las pérdidas de cerezas y tendrán más opciones de conservar una cosecha vendible.

De hecho, los frutos tratados mostraron mayor firmeza, una cualidad importante para el transporte y el almacenamiento en frío.

En cuanto a cómo se venden también es un gran cambio, ya que las cerezas tenían un rojo más intenso, y aumentaron los compuestos fenólicos en las dos variedades analizadas.

Además, el sabor mejoró porque la acidez aumentó ligeramente. Con ello evitaron que la fruta se sintiera demasiado dulce, mientras que los azúcares se mantuvieron en valores similares.