Un huevo de 250 millones de años permite a los científicos aclarar un misterio crucial sobre la evolución de los primeros vertebrados

Una nueva investigación publicada en PLOS ONE ha revelado un hallazgo que cambia todo lo que sabíamos sobre el Lystrosaurus, un ancestro herbívoro de los mamíferos cuya población aumentó drásticamente tras la extinción masiva del Pérmico-Triásico, hace unos 252 millones de años. Un equipo internacional liderado por el profesor Julien Benoit, la profesora Jennifer Botha (Instituto de Estudios Evolutivos, Universidad de Witwatersrand, Sudáfrica) y el Dr. Vincent Fernandez (ESRF, Sincrotrón Europeo, Francia) identificó un huevo que contenía un embrión de Lystrosaurus de aproximadamente 250 millones de años de antigüedad.

Los investigadores creen que estos huevos presentaban una cáscara blanda, lo que podría explicar por qué apenas se han conservado en el registro fósil. A diferencia de los huevos más rígidos y mineralizados de algunos dinosaurios, que se fosilizan con mayor facilidad, los de estructura blanda tienen muchas menos probabilidades de resistir el paso del tiempo geológico. Por este motivo, el hallazgo resulta especialmente inusual y relevante. Su escasez en el registro fósil dificulta su estudio, pero al mismo tiempo aporta información muy valiosa que va más allá de la reproducción, ayudando a comprender mejor la diversidad biológica y las estrategias evolutivas de estas especies.

Hallan un huevo de 250 millones de años

«Este fósil fue descubierto durante una excursión que dirigí en 2008, hace casi 17 años. John Nyaphuli, identificó un pequeño nódulo que al principio solo mostraba diminutos fragmentos de hueso. A medida que preparaba cuidadosamente el espécimen, quedó claro que se trataba de una cría de Lystrosaurus . Ya entonces sospechaba que había muerto dentro del huevo, pero en aquel momento simplemente no contábamos con la tecnología para confirmarlo», afirma el profesor Botha.

Gracias a la tomografía computarizada de rayos X de sincrotrón del ESRF, los investigadores finalmente pudieron examinar el fósil en detalle. El Dr. Fernández se mostró muy emocionado con el hallazgo: «Comprender la reproducción en los ancestros de los mamíferos ha sido un enigma durante mucho tiempo, y este fósil aporta una pieza clave para resolverlo. Era fundamental escanear el fósil con la precisión necesaria para capturar el nivel de detalle preciso y poder observar huesos tan pequeños y delicados».

Las tomografías revelaron una característica clave del desarrollo. «Cuando vi la sínfisis mandibular incompleta, me emocioné muchísimo», dice el profesor Benoit. «La mandíbula, la mandíbula inferior, está formada por dos mitades que deben fusionarse antes de que el animal pueda alimentarse. El hecho de que esta fusión aún no se hubiera producido demuestra que el individuo habría sido incapaz de alimentarse por sí mismo».

El estudio sugiere que el Lystrosaurus ponía huevos relativamente grandes en relación con su tamaño corporal. En especies actuales, los huevos de mayor tamaño suelen contener más yema, lo que aporta suficiente energía para el desarrollo del embrión sin requerir cuidados prolongados tras la eclosión. Esto implica que este animal no alimentaba a sus crías con leche, a diferencia de los mamíferos actuales. Además, los huevos de mayor volumen tienden a resistir mejor la pérdida de agua, una ventaja clave en ambientes secos.

Este rasgo habría sido especialmente útil en el periodo posterior a la extinción, cuando las condiciones eran más áridas y difíciles. La investigación también apunta a que las crías eran precoces, es decir, nacían relativamente desarrolladas y podían desplazarse, alimentarse y evitar depredadores poco después del nacimiento. Todo ello sugiere un ciclo de vida rápido, con un crecimiento acelerado y una madurez reproductiva temprana.

Esta estrategia resultó especialmente eficaz en un entorno hostil. El hallazgo no sólo aporta la primera evidencia directa de puesta de huevos en los antepasados de los mamíferos, sino que también ayuda a entender por qué el Lystrosaurus llegó a dominar los ecosistemas tras la extinción. Asimismo, pone de relieve que factores como la resiliencia, la capacidad de adaptación y las estrategias reproductivas fueron decisivos para la supervivencia en uno de los periodos más críticos de la historia de la Tierra.

«En el contexto actual, el hallazgo de un huevo de hace 250 millones de años tiene una gran importancia porque ofrece una perspectiva a largo plazo sobre la resiliencia y la adaptabilidad ante el rápido cambio climático y la crisis ecológica. Comprender cómo sobrevivieron los organismos del pasado a las convulsiones globales ayuda a los científicos a predecir mejor cómo podrían responder las especies actuales al estrés ambiental continuo, lo que convierte este descubrimiento no solo en un avance en paleontología, sino también en algo muy relevante para los desafíos actuales de biodiversidad y clima», explica Julien Benoit.

Finalmente, los investigadores concluyen: «lo que hace que este trabajo sea especialmente emocionante es que pudimos seguir, literalmente, los pasos de John Nyaphuli, retomando un espécimen que descubrió hace casi dos décadas y finalmente resolviendo el enigma que él mismo planteó. Durante más de 150 años de paleontología sudafricana, ningún fósil había sido identificado de forma concluyente como un huevo de terápsido. Esta es la primera vez que podemos afirmar, con seguridad, que ancestros de mamíferos como el Lystrosaurus ponían huevos, lo que supone un verdadero hito en este campo».