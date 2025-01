Hallazgo espectacular en la Capilla Sixtina: identifican a María Magdalena en un sitio inesperado

Un nuevo hallazgo ha permitido identificar en la Capilla Sixtina a María Magdalena en un sitio que nadie podría haber esperado. La capacidad del genio creativo de este lugar del mundo no tiene límites. Esta obra del Renacimiento se ha convertido en todo un emblema para un tipo de arte, pero también es un marco de misterios y de descubrimientos que poco a poco van saliendo a la luz. Parece que son muchos los secretos que se esconden detrás de las pinturas de esta capilla que han cautivado a medio mundo.

María Magdalena es uno de los personajes recientes que ha aparecido en un sitio totalmente inesperado que pone los pelos de punta. Este último descubrimiento demuestra, una vez más, que se sabe muy poco de este elemento que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a analizar esta obra magna de la historia del arte poco a poco para poder ir descubriendo esos detalles que los expertos se encargan de señalar y que quizás hasta ahora nadie habría descubierto.

Identifican a María Magdalena en un sitio inesperado

María Magdalena es uno de los personajes que quizás nadie hubiera imaginado que está presente en la Capilla Sixtina. De la mano de una serie de detalles que hasta la fecha nunca hubieras tenido en cuenta y que quizás son los que nos darán algunos elementos clave para conocer la importancia de esta figura.

La historia de Jesucristo ha sido plasmada en numerosas obras de arte. El hijo de Dios en la Tierra llegó para cambiar la historia e iniciar una nueva religión basada en sus creencias. La historia del arte se ha encargado de ponerle cara y de colocarlo como uno de los elementos centrales de más de una obra.

Pero no sólo a él, todos aquellos que lo acompañaron en su breve, pero intenso, paso por este lugar. Los Apóstoles que siguieron a su maestro y todas las enseñanzas que han sido trasmitidas a través de siglos o de milenios, siendo el protagonista indiscutible de gran parte de las obras de arte de los últimos siglos.

La Capilla Sixtina es una prueba de la grandeza de este germen que dio lugar a una religión que es la base de obras de artes que demuestran que el ser humano es capaz de crear auténticas joyas con sus propias manos.

Hallazgo espectacular en la Capilla Sixtina

Hasta la fecha no se había identificado la figura de la que podría ser María Magdalena, la única mujer que empezó a seguir a Jesús y de la que se tiene constancia que mantuvo una estrecha relación al igual que con sus apóstoles. Las obras de restauración de la Capilla Sixtina a la que se somete para que esté siempre en perfectas condiciones, han dado como resultado una teoría que demuestra este hallazgo espectacular.

Desde el blog de Infocatolica explican que: «Una figura rubia y vestida de dorado, ubicada detrás de la Cruz, ha despertado el interés de los expertos. Según la historiadora Sara Penco, esta podría ser María Magdalena, un detalle que añadiría una capa de significado y profundidad a la obra de Miguel Ángel».

Siguiendo con la misma explicación: «Miguel Ángel Buonarroti siempre ha sido un referente de innovación en el arte, y su obra El Juicio Final, que adorna la Capilla Sixtina, no fue la excepción. La representación de Jesucristo en esta monumental pintura rompió con los cánones tradicionales de la iconografía religiosa de su tiempo. En lugar de retratar al Salvador con los clásicos rasgos judíos, barba ascética y cabello largo propio de las comunidades esenias, Miguel Ángel optó por una visión inspirada en héroes greco-latinos. Este Cristo, musculoso y lleno de energía, combina su divinidad con su papel como juez y Señor de la creación. La composición de la obra también refleja este dinamismo: los círculos concéntricos y el movimiento pendular del cuadro sugieren un momento de transformación, evocando el torbellino del Juicio Final descrito en el Apocalipsis, en el que el mundo antiguo se desvanece para dar paso a la nueva Jerusalén celestial. Este enfoque rompió paradigmas al enfatizar un concepto renovador y visualmente impactante».

La explicación de estos expertos nos dice que: «Entre las muchas figuras que pueblan el fresco, una en particular ha generado un intenso debate. Se trata de una mujer rubia, vestida con un manto dorado, que se encuentra semiescondida detrás de la Cruz. Su mirada perdida y el gesto de besar la Cruz han llevado a la historiadora del arte y restauradora Sara Penco a atribuirle un papel especial en la obra. Según Penco, esta misteriosa figura no sería otra que María Magdalena. La hipótesis de Penco, presentada recientemente en Roma en su libro «María Magdalena en el Juicio de Miguel Ángel» y recogida por The Times, defiende que esta representación sería una innovación radical del autor. Tradicionalmente, María Magdalena era retratada como una penitente, símbolo del arrepentimiento y la redención. Sin embargo, aquí Miguel Ángel la habría colocado como una figura cercana a Cristo, resaltando su importancia en el relato evangélico».