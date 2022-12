Fuera de la Tierra, ¿envejecemos más rápido?

En los últimos años, el desarrollo de la tecnología espacial ha permitido a la humanidad llegar a la Luna y explorar el espacio profundo. Aunque los astronautas son más resistentes a la fatiga, los efectos de la gravedad cero y el aislamiento de la vida en el espacio aún no se conocen completamente. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿envejecemos más rápido en el espacio? Durante la última década, los científicos han estudiado el efecto del espacio sobre el cuerpo humano.

Misiones de la Estación Espacial Internacional

En el último año, el viaje espacial se ha convertido en una realidad cada vez más cercana. Las misiones tripuladas a la Estación Espacial Internacional (ISS) han aumentado en frecuencia y duración, y los planes de viaje a Marte se han intensificado. Esto ha llevado a algunos a preguntarse si el viaje espacial tendrá algún efecto sobre el envejecimiento de los astronautas.

Los científicos han estudiado el efecto del espacio en la biología humana durante años. Los estudios han demostrado que los astronautas experimentan una serie de cambios en su organismo debido a la falta de gravedad y al aumento de la radiación en el espacio. Esto incluye un aumento en los niveles de estrés oxidativo, la degradación del sistema inmune y la pérdida de masa ósea. Estos cambios también pueden afectar el envejecimiento de los astronautas.

Estudio con 6 astronautas

Sin embargo, el impacto del espacio sobre el envejecimiento todavía no está del todo claro. En un estudio reciente, los investigadores analizaron la información de 6 astronautas que habían pasado un tiempo prolongado en el espacio. Los resultados mostraron que los astronautas experimentaron un aumento en los niveles de proteína senescente, un marcador de envejecimiento. Esto sugiere que los astronautas pueden envejecer más rápido durante los viajes espaciales.

No obstante, los investigadores también señalaron que el aumento de la proteína senescente no se correlacionó con una disminución en la esperanza de vida. Lo que significa que el envejecimiento acelerado sufrido por los astronautas no parece afectar significativamente su esperanza de vida.

Además, los científicos señalaron que a medida que mejoran las tecnologías de protección del espacio, los astronautas podrían estar expuestos a niveles cada vez menores de radiación y estrés oxidativo durante los viajes.

Mucho que estudiar todavía

En general, aún queda mucho por aprender sobre el envejecimiento en el espacio. Los científicos están trabajando para entender mejor los efectos de la radiación, la falta de gravedad y otros factores sobre el envejecimiento humano en el espacio. A medida que se realizan más investigaciones, los astronautas tendrán una mejor comprensión de los riesgos a los que se enfrentan durante los viajes espaciales.