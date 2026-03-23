Fases de la Luna abril 2026: calendario lunar completo con fechas clave

Abril de 2026 es uno de esos meses que invitan a mirar al cielo con más calma. La primavera ya ha arrancado, las noches son algo más suaves y la Luna, como siempre, sigue su ciclo sin fallar ni un solo día. ¿Te gusta mirar al cielo? No te pierdas el calendario astronómico abril 2026. Te ayuda a no perderte lo interesante.

Vamos con las fases lunares del mes, paso a paso, sin complicarlo demasiado.

Luna llena (2 de abril): arranque potente

El mes empieza fuerte. El 2 de abril llega la Luna llena, y no una cualquiera. Es la conocida como Luna Rosa, un nombre curioso que no tiene que ver con su color (no, no se vuelve rosa), sino con la floración de ciertas plantas primaverales en América del Norte.

Esa noche, si el cielo está despejado, la verás enorme y brillante. Es difícil ignorarla. Sale al atardecer y se queda prácticamente toda la noche vigilando desde arriba.

Además, esta Luna llena tiene un papel especial en el calendario religioso, porque es la que se utiliza para calcular la fecha de la Semana Santa. Un detalle que mucha gente desconoce.

Cuarto menguante (10 de abril): empieza a desaparecer

Después del espectáculo inicial, la Luna entra en fase menguante. Poco a poco va perdiendo luz. El 10 de abril llega el cuarto menguante. Aquí ya solo vemos la mitad del disco lunar iluminado, pero con una diferencia importante respecto al creciente: ahora la luz va a menos.

Es una fase curiosa porque cambia también el momento en que vemos la Luna. Empieza a aparecer más de madrugada que por la noche.

Y hay algo interesante: al haber menos luz lunar, el cielo se vuelve más oscuro. Eso significa mejores condiciones para observar estrellas, constelaciones… incluso planetas.

Luna nueva (17 de abril): la desaparición total

El 17 de abril la Luna desaparece. Bueno, no desaparece realmente, pero casi. Es la fase de Luna nueva, cuando la parte iluminada queda orientada hacia el Sol y no hacia la Tierra. Resultado: no la vemos.

Este momento es oro puro para los aficionados a la observación del cielo. Sin contaminación lumínica lunar, todo se ve mejor. Mucho mejor.

Otra cosa que no puedes perderte es el cometa C/2025 R3 PANSTARRS, que podría dejarse ver en esas fechas si las condiciones acompañan.

No es algo que pase todos los meses.

Cuarto creciente (24 de abril): vuelve la luz

Una semana después, el 24 de abril, la Luna empieza a recuperar protagonismo. Es el turno del cuarto creciente. Otra vez media Luna visible, pero esta vez creciendo. Volviendo a ganar terreno en el cielo.

Aquí ya vuelve a ser protagonista de las primeras horas de la noche. Es fácil verla al atardecer, justo cuando el cielo empieza a oscurecer. Es una fase muy agradecida para observar con prismáticos o telescopio. Las sombras en la superficie lunar marcan muy bien los cráteres y relieves.

Cómo evoluciona la Luna durante todo el mes

Más allá de las cuatro fases principales, la Luna cambia cada día. No salta de una forma a otra sin más.

El recorrido de abril sería algo así:

1 de abril: casi llena

2 de abril: Luna llena

3–9 de abril: menguante progresiva

10 de abril: cuarto menguante

11–16 de abril: cada vez más fina

17 de abril: Luna nueva

18–23 de abril: empieza a crecer

24 de abril: cuarto creciente

25–30 de abril: cada vez más iluminada

Es un ciclo constante. Predecible, sí, pero nunca aburrido.

Otros fenómenos que coinciden en abril 2026

La Luna no va por libre. Comparte escenario con otros eventos interesantes. Uno de los más llamativos será la alineación planetaria abril 2026, un fenómeno en el que varios planetas parecerán colocarse en línea desde nuestra perspectiva.

No es que estén realmente alineados en el espacio, pero visualmente el efecto es bastante llamativo. Y si coincide con noches de poca luz lunar, mejor todavía. Este tipo de combinaciones son las que hacen que un mes pase de “normal” a “muy recomendable” para salir a observar el cielo.

¿Por qué importan las fases de la Luna?

Puede parecer algo puramente estético, pero no lo es del todo. Las fases lunares llevan miles de años influyendo en la forma en que organizamos el tiempo. Agricultores, pescadores, navegantes… todos han mirado a la Luna en algún momento para tomar decisiones.

Incluso hoy, hay quien sigue guiándose por el calendario lunar para plantar, cosechar o planificar actividades. Y luego está la parte más sencilla: saber cuándo mirar al cielo para ver algo espectacular.

Porque no es lo mismo una noche con Luna llena que una sin Luna. Para nada.

Consejos rápidos para observar la Luna en abril

No hace falta complicarse mucho, pero algunos detalles ayudan:

Si puedes, aléjate de las luces de la ciudad.

No necesitas telescopio, aunque ayuda.

Las mejores fotos suelen salir en fases intermedias.

La Luna llena impresiona, pero “aplasta” los detalles.

Y sobre todo, paciencia. A veces el cielo no coopera.

Un mes bastante completo

Abril de 2026 tiene un poco de todo. Empieza con una Luna llena potente, pasa por una fase oscura ideal para observar el cielo profundo y termina con una Luna creciendo otra vez.

Entre medias, cometas, planetas y algún que otro espectáculo más. No hace falta ser experto para disfrutarlo. Solo levantar la vista en el momento adecuado.

Lecturas recomendadas

Agenda astronómica 2026

Calendario de la NASA 2026