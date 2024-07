Los expertos no tienen dudas: éste es el dolor más doloroso de todos

Hay un dolor que se considera el más doloroso de todos, una afirmación que ha dado un importante anestesiólogo. Este experto especializado en determinadas dolencias no ha dudado en hablar claro sobre el dolor que él trata de evitar a toda costa. A lo largo de nuestra vida nos enfrentamos a una serie de dolores que pueden ser más fáciles que llevar que otros. Hay personas que pueden afrontarlos de forma realmente increíble y otros que no son capaces de gestionar ni el más mínimo dolor al que se enfrenten.

El dolor depende en gran medida de la persona que lo sufre. Por mucho que queramos escapar de él. Es importante saber que estamos ante un tipo de elemento que puede cambiarlo todo. En esencia estaremos ante un detalle, un golpe, una operación o una enfermedad o proceso transitorio o crónico que será gestionado por la persona que lo sufre, aunque siempre hay espacio para analizar el dolor de forma muy distinta. Hombres y mujeres lo viven diferente, especialmente cuando estamos ante momentos similares de la vida, aunque no hay que generalizar, parece que hay un dolor que acaba siendo el más doloroso de todos.

No tienen dudas los expertos

Los expertos parece que tienen muy claro cuál es el dolor más doloroso de todos. Lo que le pasa al propio cuerpo es algo que no se puede evitar. Podemos cortarnos al hacer una ensalada, sacarnos una muela o tener un bebé, dependiendo de la persona a la que le preguntes, te puede decir que alguno de estos dolores es el peor de su vida.

Sin duda alguna, depende de la persona. Hay mujeres que deciden parir con dolor, pero se anestesian cuando se someten a una extracción de una muela. Cuando puede ser un dolor igual de intenso y tener una duración similar. Todo el mundo está expuesto a una serie de elementos que nos pueden afectar de lleno y que realmente serán los que marcarán ese antes y después que tenemos por delante.

Por lo que, no es de extrañar que nos enfrentemos realmente a una serie de elementos que son claves y que quizás nos ayuden a entender un poco más nuestro dolor. Los especialistas tienen muy claro qué es lo que afecta a este dolor al que debemos someternos o la vida nos somete de vez en cuando.

Éste es el dolor más doloroso de todos

El dolor que uno mismo tiene siempre es el más doloroso de todos. No podemos ponernos en la piel de otra persona, ni experimentar en cierta manera lo que sufre. Solo podemos medir con una escala propia el propio dolor al que deberemos enfrentarnos de la mejor manera posible.

Sin duda alguna, estamos ante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. Ha llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar y en todo lo que tenemos por delante. Si temes un determinado dolor o no, recuerda que quien lo ha tenido antes quizás ha tenido un simple dolor y tú no puedes soportarlo.

No se puede juzgar el dolor ajeno. Aunque puedas criticar que se queja por nada o que tú pudiste aguantarlo bien. Estamos ante un tipo de elemento que puede acabar siendo el que marque la diferencia. Por mucho que quieras enfrentarte a una serie de elementos que son claves y que realmente no puedes seguir luchando con ellos. El respeto mutuo es algo fundamental, por lo que no se puede juzgar a nadie, simplemente debemos tener en cuenta que estaremos ante algo que puede ser fundamental.

Es hora de empezar a pensar en el dolor como algo personal y no común. Este experto se ha convertido en viral por decir una importante verdad que quizás nunca hemos escuchado en boca de alguien tan destacado. Debemos afrontarnos a un dolor que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante en muchos aspectos.

Es momento de respetar y de afrontar cualquier proceso doloroso de la mejor manera posible. Sin hacer nada más que sufrir las consecuencias de un elemento que puede acabar acompañándonos en este momento. Es hora de sentir dolor o agradecimiento por no tenerlo, nos guste o no, el dolor forma parte del ser humano.

Podremos estar unos días sin ese dolor o volver a tenerlo de forma continuada, pero siempre desde el punto de vista personal de una persona que se enfrenta a él. Estamos solos ante el peligro y vivimos de forma subjetiva ese dolor que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante en todos los sentidos. A partir de ahora ya tenemos respuesta ante la pregunta de cuál es el dolor más intenso de todos, el propio.