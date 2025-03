Un estudio cambia la historia: la sorprendente verdad que los científicos han encontrado en las momias

La sorprendente verdad que los científicos han encontrad en las momias quizás nos acabe sorprendiendo, de tal forma que quizás debemos tener en cuenta. El Antiguo Egipto es una civilización que pese a ser de las más antiguas del mundo, todavía tiene muchos secretos tras de sí. Por lo que, quizás hasta ahora no hubiéramos pensado lo que nos estaba esperando, sino que más allá de lo que nos espera puede tener cierta relación con ese pasado glorioso que dejamos atrás.

La sorprendente verdad que los científicos han encontrado en las momias

La ciencia ha descubierto algo que no se sabía, una sorprendente verdad que nos dice a qué huelen las momias.

Este estudio cambia la historia

La revista especializada Scietechdaily nos dice que: «Según una investigación publicada en el Journal of the American Chemical Society, el aroma se describe como «amaderado», «picado» e incluso «dulce». Los investigadores analizaron los compuestos volátiles emitidos por nueve momias que abarcan casi 2.000 años de historia egipcia y descubrieron que estos olores persistentes pueden revelar cómo se preservaron los cuerpos, o incluso cómo vivieron los individuos, hace miles de años. «Lo que realmente me sorprendió fue lo individuales que eran los olores, lo que indicaba diferencias significativas en los procesos de momificación y los estados de preservación», se entusiasma Matija Strlič, coautora del estudio. La historia apesta, ¡literalmente! Debido a que la mayoría de los objetos históricos se conservan cuidadosamente y se encierran dentro de vitrinas en los museos, algunas personas tienen la idea errónea de que no tienen olor. Pero sus aromas pueden persistir, y en el caso de las antiguas momias egipcias, los conservadores describen esos olores como agradables. Los antiguos egipcios cuidaban bien de sus muertos porque se creía que la cuidadosa preparación del cuerpo permitiría al alma pasar con éxito al más allá. El proceso de preservación implicó eliminar la humedad y los órganos internos del cuerpo, y utilizar aceites perfumados, resinas y betún (un producto del petróleo) como agentes embalsamantes para impartir un olor agradable».

Siguiendo con la misma explicación: «Las notas sensoriales más frecuentes que describían los olores eran «amaderados», «picantes» y «dulces», seguidos de «incienso», «rancio» y «rancio». No había correlación entre el estado de conservación de una momia y su intensidad de olor. Pero el estado de conservación sí reflejó la composición general de los olores. La momia con el olor más fuerte podría haber sido la persona con el estatus social más alto en la vida, lo que refleja prácticas de momificación de alta calidad. Las momias en exhibición tenían concentraciones más altas de compuestos que llevaban un olor, presumiblemente porque estos compuestos se acumulan con el tiempo en sus vitrinas». Por lo que, a partir de ahora nos podemos hacer una idea mucho más realista de estas momias.