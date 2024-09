Descubren nueva especie de planta adaptada a climas extremos

Investigadores del Instituto de Ecología y Geografía de Xinjiang identificaron una especie de musgo desértico, conocida como Syntrichia caninervis. Este vegetal parece tener la capacidad de sobrevivir en las más extremas condiciones.

El equipo de investigación llevó a cabo una serie de experimentos para evaluar la tolerancia del Syntrichia caninervis a condiciones extremas simuladas. Los resultados mostraron que este musgo puede soportar una deshidratación celular superior al 98 % y sobrevivir a temperaturas extremadamente bajas de hasta -196 °C.

Así mismo, el musgo mostró una sorprendente resistencia a niveles elevados de radiación gamma, superiores a 5000 Gy. Tras estas pruebas, la planta fue capaz de recuperarse rápidamente, mostrando su capacidad para volver a crecer y reverdecer.

Una especie única

El Syntrichia caninervis presenta varias adaptaciones que contribuyen a su resistencia. Sus hojas superpuestas reducen la evaporación del agua, y las puntas blancas de las hojas reflejan la intensa luz solar.

Así mismo, este musgo tiene la capacidad de entrar en un estado de hibernación metabólica selectiva en ambientes adversos. Esto le permite acumular la energía necesaria para su recuperación cuando las condiciones mejoran.

Syntrichia caninervis habita principalmente en regiones áridas y semiáridas. Las siguientes son algunas de sus características:

Hábitat . Es común en desiertos y zonas secas, donde se adapta bien a la sequía extrema.

. Es común en desiertos y zonas secas, donde se adapta bien a la sequía extrema. Apariencia . Tiene pequeños tallos con hojas densamente agrupadas, lo que le permite retener agua de manera eficiente.

. Tiene pequeños tallos con hojas densamente agrupadas, lo que le permite retener agua de manera eficiente. Reproducción . Puede reproducirse tanto sexual como asexualmente.

. Puede reproducirse tanto sexual como asexualmente. Adaptaciones . Posee la capacidad de deshidratarse completamente y revivir cuando vuelve a estar en contacto con agua.

. Posee la capacidad de deshidratarse completamente y revivir cuando vuelve a estar en contacto con agua. Fotosíntesis . Realiza fotosíntesis tanto de día como de noche, dependiendo de la disponibilidad de humedad.

. Realiza fotosíntesis tanto de día como de noche, dependiendo de la disponibilidad de humedad. Importancia ecológica. Contribuye a la estabilización del suelo y actúa como un indicador de cambios ambientales en su entorno.

Podría sobrevivir en Marte

El musgo desértico Syntrichia caninervis se ha convertido en una herramienta prometedora para la colonización de Marte. Este musgo, que se encuentra en lugares hostiles como la Antártida y el desierto de Mojave, ha demostrado una notable resistencia a las duras condiciones que caracterizan al planeta rojo.

Según Wieger Wamelink, investigador de la Universidad de Wageningen, “los musgos fueron expuestos a condiciones marcianas por varios días y luego continuaron creciendo en arena bajo condiciones terrestres”.

Pese a todo, todavía no hay garantías de que el musgo pueda crecer de manera sostenida en el suelo marciano. Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista The Innovation.

A pesar de todos estos prometedores avances, aún existen numerosos obstáculos para establecer la vida vegetal en Marte. Wieger Wamelink señaló que uno de los principales problemas es la falta de temperaturas superiores al punto de congelación en Marte. Esto dificulta el crecimiento sostenido de plantas en su superficie sin el apoyo de estructuras protectoras.

Un hallazgo prometedor

Los investigadores tienen la intención de realizar nuevos experimentos en naves espaciales. El objetivo es estudiar cómo el Syntrichia caninervis responde a la microgravedad y a diversas formas de radiación ionizante.

Lo que se busca, en últimas, es comprender mejor la base fisiológica y molecular de la tolerancia de este musgo a las condiciones extremas. Así mismo, explorar los mecanismos reguladores clave para la supervivencia.

El profesor Stuart McDaniel, de la Universidad de Florida, destacó la importancia de cultivar plantas durante misiones espaciales prolongadas. Aunque Syntrichia caninervis no es comestible, podría desempeñar un papel crucial en la creación de un ambiente habitable. En concreto, ayudaría a transformar el dióxido de carbono y agua en oxígeno y alimentos.

La doctora Agata Zupanska, del Instituto SETI, señaló que este musgo podría contribuir a la mejora del suelo marciano. En particular, facilitaría el cultivo de otras plantas. Sin embargo, también enfatizó en que el musgo no es adecuado como complemento alimenticio debido a su sabor. Por lo tanto, solo cumpliría un papel como soporte y no como alimento directo.

¿Qué plantas son más adaptables a los climas extremos?

Cactus y suculentas: estas plantas son conocidas por su capacidad para almacenar agua en sus tallos, hojas o raíces, lo que les permite sobrevivir en ambientes áridos y con altas temperaturas. Los cactus, en particular, son excelentes opciones para climas desérticos, ya que requieren muy poca agua y pueden resistir largos periodos de sequía. Algunas suculentas populares son el aloe vera, la echeveria y la crasula.

Plantas nativas: las plantas nativas son aquellas que han evolucionado en un determinado ecosistema y por lo tanto están adaptadas a las condiciones climáticas locales. Al elegir plantas nativas para tu jardín, estarás contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y reduciendo la necesidad de riego y fertilizantes. Algunas plantas nativas que son muy resistentes a climas extremos son la lavanda, el tomillo, el romero y el cardo mariano.

Plantas de hojas plateadas: las plantas con hojas plateadas o grisáceas suelen ser más resistentes a climas extremos, ya que reflejan la luz del sol y evitan la pérdida excesiva de agua a través de la transpiración. Algunas opciones interesantes son el cineraria marítima, el senecio, el cardo azul y la santolina.

Plantas xerófitas: las plantas xerófitas son aquellas que se han adaptado a vivir en ambientes extremadamente secos, como los desiertos. Estas plantas tienen mecanismos especiales para conservar el agua, como hojas reducidas, tallos carnosos o sistemas radiculares profundos.

Con un poco de planificación y cuidado, podrás crear un jardín hermoso y resistente a cualquier adversidad climática.

