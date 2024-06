Comienza la exploración del galeón español San José: el naufragio de los 11 millones de monedas de oro y plata

La exploración del galeón español San José ya ha comenzado, en juego está la recuperación de 11 millones de oro y plata. La arqueología en el fondo del mar puede dar más de una alegría a aquellos que desean encontrar un auténtico tesoro escondido.

Teniendo en cuenta la historia que nos ha acompañado en estos siglos, es muy probable que un barco hundido por un temporal hace cientos de años tenga en su interior riquezas inesperadas. Es el caso del galeón español San José.

El naufragio de los 11 millones de monedas de oro y plata

El oro y la plata eran los metales valiosos de una época en la que se movían a través del Atlántico. Las colonias ofrecían a las metrópolis la llegada de una gran cantidad de joyas y materiales de alta calidad. El descubrimiento de América significó la llegada de un número enorme de tesoros.

Los galeones eran los grandes barcos a vela que se atrevían a cruzar el Atlántico a merced de las tormentas y de cualquier inconveniente que podría costales muy caro. El precio de esta arriesgada misión podría ser la vida. Ser marinero era un trabajo de riesgo que suponía la inversión de una gran cantidad de días y de esfuerzos, destinados a conseguir aquello que se necesita.

El número exacto de galeones que puede estar en el fondo del mar se desconoce por completo, pero teniendo en cuenta la frecuencia de paso por ese territorio, las consecuencias de ese proceso de cruzar el Atlántico pudieron acabar con más de una expedición, especialmente ante un tiempo cambiante.

Por lo que estamos ante un elemento que despierta el interés de los principales arqueólogos del mundo. Saber qué tipo de barco era, descubrir una de esas historias que acabaría perdida en el mar y poder obtener de él, algunos tesoros es la excusa perfecta para organizar una expedición que no es nada fácil de conseguir.

Se deben cumplir las condiciones para poder llegar al barco de forma segura e ir extrayendo los distintos elementos. El fondo del mar es un lugar peligroso en el que pueden pasar muchas cosas, por lo que, son pocos los arqueólogos especializados en este tipo de expediciones. La máxima expectación está servida ante el descubrimiento del galeón español San José.

Todo preparado para la exploración del galeón español San José

View this post on Instagram A post shared by Instituto Colombiano de Antropología e Historia (@icanh_co)

El gobierno de Colombia está detrás de la exploración de los restos del galeón español San José. En este caso, el barco tenía como punto de llegada en el siglo XVIII la ciudad de Cartagena, Colombia. Nunca llegaría a su destino, pero ahora podemos hacer las paces con la historia de la mano de este barco.

Los expertos advierten de que podría tratarse de uno de los barcos que iba más cargado de monedas de oro y de plata de los que se ha descubierto por el momento. De momento, todo son especulaciones que deberán cumplirse con el paso del tiempo y de los especialistas que puedan acceder a este barco.

Será un momento muy esperado, no solo por historiadores, sino también por los cazatesoros que no descartan encontrar algo más en un barco de estas características. El San José espera para poder ser ‘rescatado’ de las profundidades, al menos no totalmente, pero sí parcialmente.

También se ha expuesto la posibilidad de que llevará esmeraldas, una de las piedras preciosas más deseadas y en especial las de ese siglo con unas características que las convierten en un objeto de deseo mayor. Unas piedras preciosas que se sumarán a las monedas que ya están esperando en el fondo del mar.

Las primeras imágenes de este barco ya empiezan a ver el brillo de estas monedas que pueden suponer una buena inyección de dinero, en este caso para el promotor de esta actuación, el gobierno de Colombia. Los expertos en este tipo de expediciones están preparados para dar un paso más en ese camino que debe condurirles a un botín sin precedentes.

Quizás parte de lo que se descubra pueda acabar siendo expuesta en museos y todo el mundo pueda conocer un poco más la historia de este galeón español. Un barco que se ha convertido en noticia, al faltar muy poco para que lo puedan empezar a retirar, no totalmente, pero sí por piezas del fondo del mar.

Habrán pasado más de 300 años, pero eso no impide que se convierta en una especie de vuelta a casa. Quizás el hundimiento de este barco nos explique un poco más de su historia y de las personas que iban en él, dispuestos a cumplir una importante misión que se quedaría a medias. De momento, este mes de junio aparecerán más datos sobre este barco.