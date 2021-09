Cuando se trata de delitos, lo primero que nos viene a la mente es relacionarlos con los seres humanos. Tendemos a pensar en drogas, armas ilegales entre otros, pero rara vez con la explotación de los recursos naturales, a pesar de que ocurre en todo el mundo y es un delito. El problema se centra en que los delitos ambientales son difíciles de rastrear y de probar. Los delitos contra el medio ambiente se están convirtiendo en un problema grave a nivel mundial y algunos incluso podrían tener pena de cárcel. Y los más comunes son la explotación ilegal de fauna y flora silvestres, la contaminación, la eliminación de desechos y su comercio.

¿Cuáles son los delitos contra el medio ambiente más graves que podrían tener pena de cárcel?

Tráfico de animales salvajes

Considerado por la Interpol como el tercer negocio ilegal más grande del mundo, después del tráfico de drogas y armas. El tráfico de animales silvestres representa una seria amenaza para la supervivencia de la biodiversidad mundial, por lo tanto, es en la práctica uno de los delitos contra el medio ambiente que tiene pena de cárcel para sus responsables.

Las especies más solicitadas son aves tropicales (loros, guacamayos, etc.), reptiles (serpientes, cocodrilos, etc.), arácnidos (algunos tipos de tarántulas), monos (capuchinos, chimpancés, lémures), etc.

Tala indiscriminada

Esta es la principal causa de deforestación, la destrucción del Amazonas, la selva tropical más grande del mundo, que en el 2013 la deforestación llegó a un 29%, según el gobierno brasileño.

La tala indiscriminada para obtener madera para muebles u otros bienes o incluso para tierras agrícolas. Esta sería la causa más grave de estos delitos contra el medio ambiente con pena de cárcel.

Vertidos en ríos y acuíferos

Este tipo de delito ambiental suele ser provocado por empresas, fábricas y Administraciones Públicas. Los residuos fecales y tóxicos deben ser controlados por las fábricas y no liberarlos en forma incontrolada en los ríos, ya que no solo provocan enfermedades en la fauna local, sino también otras consecuencias graves al ser filtradas por el suelo.

Mala gestión de residuos electrónicos

Más de 50 millones de toneladas de desechos electrónicos en los llamados países bajos se eliminan cada año, tales como computadoras, televisores, teléfonos móviles, electrodomésticos, etc.

Se estima que hasta el 75% de todos estos elementos se abandonan en el circuito oficial y gran parte de ellos se exportan ilegalmente a África, China o India. Es el caso del basurero electrónico de Ghana, procedente del Occidente.

Si bien la exportación de estos residuos electrónicos está prohibida en algunos lugares como UE desde 1992. Aunque buena parte de esta basura, que debe ser tratada termina en estos lugares remotos contaminando todo.

Por eso se debe trabajar exigiendo a los gobiernos que deben tomar medidas de reciclaje ajustadas al ritmo de producción y consumo, para que no terminen como basureros contaminantes en ningún lugar del mundo.