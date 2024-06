Científicos japoneses prueban por primera vez un medicamento para hacer crecer los dientes

Un medicamento para hacer crecer los dientes ha sido probado por primera vez por científicos japoneses. Una opción que dejaría a un lado las prótesis y ayudaría a muchas personas a recuperar una dentadura que es esencial para poder desarrollar el día a día.

Una opción más natural y menos dolorosa que acabaría con los problemas dentales de gran parte de la población. Los años y el estilo de vida no perdonan, con lo cual, estamos ante un elemento que suele ser un problema a determinadas edades, la perdida de dientes.

Hacer crecer los dientes

La gran mayoría de la población ha perdido uno o varios dientes. Es una realidad a la que nos enfrentamos y que debemos tener en cuenta. Nada de tener vergüenza o pasarlo mal, la pérdida de dientes ha estado presente desde hace muchos años y las prótesis han sido hasta ahora la única solución.

El problema de las prótesis o los implantes es que suelen ser caras, por lo que, no todo el mundo tiene acceso a ellas. Pueden llegar a costar miles de euros y su objetivo es que quede natural o incluso mejorar esa dentadura que ha perdido una o varias piezas o está a punto de perderlas en esta lucha por lucir bien.

Son tiempos complicados. No todo el mundo puede permitirse esos miles de euros, es importante saber que muchas personas no disponen de unos recursos que son imprescindibles. No solo es una cuestión estética, para poder comer bien se necesitan todos los dientes.

El miedo al dentista está muy presente. Las cantidades de dinero que cobra dan miedo, pero también el dolor. Hacer un implante o una prótesis, supone arrancar los dientes existentes, colocar tornillos y crear una dentadura ficticia, no sin dolor de por medio, algo para lo que no todo el mundo está preparado.

En Japón podría estar trabajando en la solución a la mayoría de los problemas dentales. Podrían hacer crecer los dientes de forma natural. Haciendo que sea el propio cuerpo el que crea esta prótesis que hasta ahora nos tenían que hacer a medida. Eso sí, una vez hecha, se debe mantener para que no vuelva a pasar lo que le pasó al anterior diente.

Lo que hasta ahora podría ser una utopía es real y podría comercializarse este medicamento en cuestión de unos pocos años.

Así es este medicamento

Muchas personas mayores son las más afectadas por esta perdida dental que con el paso del tiempo se vuelve imparable. El país con más ancianos del mundo está trabajando con un nuevo medicamento que puede ayudar a gran parte de la población. Se acabaron las prótesis, ahora todo el mundo podrá comer con sus propios dientes.

La noticia rápidamente se ha viralizado, no es de extrañar, ya que estamos ante un elemento que puede cambiar por completo la vida de las personas. Estamos ante un medicamento que acabará con un problema que se extiende a toda la población y que las redes sociales se han encargado de viralizar.

Tal y como nos explica esta publicación viral: «Desarrollado por Toregem Biopharma, este tratamiento de vanguardia se dirige al gen USAG-1, que inhibe el crecimiento de los dientes, permitiendo que se desarrollen nuevos dientes a partir de yemas existentes. El medicamento ha mostrado resultados prometedores en ensayos con animales y está previsto que comience los ensayos clínicos en humanos en 2024, comenzando con adultos con pérdida congénita de dientes».

Medio mundo está pendiente de un medicamento que: «Si tiene éxito, este medicamento podría revolucionar el cuidado dental al ofrecer una alternativa natural a las dentaduras postizas y los implantes, y podría estar disponible en 2030». En solo unos años se acabaría uno de los negocios más lucrativos que existen.

Faltará ver cómo reaccionan los dentistas ante una noticia que acabará con gran parte de sus ganancias. Cuando ganan dinero es con los implantes y los aparatos para mantener los dientes rectos. La estética dental se ha convertido en una obsesión de nuestra sociedad para hacer que este sector se mueva con grandes cifras de dinero.

La humanidad nunca ha conservado los dientes pasados una cierta edad, especialmente las mujeres, con los cambios hormonales, pueden quedarse sin piezas muy pronto. Pero tampoco los hombres se libran de este problema que ha sido siempre común y con el que se ha aprendido a vivir.

Tampoco es necesario tener la dentadura perfecta o los dientes muy rectos y blancos. Forma parte de una moda del siglo XX que parece que sigue en este momento. Pero todo puede cambiar con medicamentos que impedirán que haya clases, los que pueden ponerse dientes y cambiárselos por completo y los que no. Este medicamento puede colocar a todos con las mismas oportunidades.