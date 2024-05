La ciencia afirma que los cinco sentidos de los seres humanos son un «mito»: éste es el número real

Los seres humanos podríamos tener más de cinco sentidos si nos fijamos en lo que dice la ciencia, estaríamos desmontando un mito. Los expertos van más allá de estos sentidos que hasta la fecha nos han acompañado, no es que nos hayamos convertido en super héroes, sino que hay mucho más tras de ellos.

El ser humano es un animal racional que posee unas características excepcionales. Realmente es capaz de conseguir grandes logros aprovechando estos 5 o más sentidos de los que dispone para seguir con su trayectoria vital.

El mito de los cinco sentidos

Tradicionalmente, hemos estudiado creyendo que solo existían 5 sentidos que eran los que nos permitían ir conociendo poco a poco el mundo que nos rodeaba. Desde el inicio de nuestros días en los que se van desarrollando poco a poco, hasta la actualidad, en los que nos servimos de ellos para conectarnos con otros seres humanos y con todo lo que nos rodea.

Desde la vista, uno de los primeros sentidos que desarrollamos, nos permite conocer el mundo que nos rodea y empezar a ver entre sombras y luces para familiarizarnos con el entorno y las personas que forman parte de él. A las pocas semanas ya empezamos a poder ver.

El olfato, esa capacidad de oler y de poder saber dónde está la comida. Instintivamente, los bebés ya saben cómo llegar hasta el pecho y obtener su comida. Guiados por ese olor que les resulta familiar. Los humanos o de cualquier especie siguen el instinto que los llevará hasta donde desean llegar.

El oído es otro de los sentidos que se empieza a desarrollar antes incluso del nacimiento. Se puede escuchar e incluso familiarizarse con algunos sonidos y hasta las voces de las personas que están cerca de ese bebé que aún no ha nacido.

El gusto está presenta para poder ofrecernos ese placer indescriptible que se obtiene de la comida. Siendo este uno de los elementos que aprendemos con el paso del tiempo. Desde los primeros días, hasta con varios años, el descubrimiento de nuevos sabores que nos acompañarán.

El tacto es un sentido que vamos poniendo en práctica y que, igual que los demás, debe estar muy presente en nuestro día a día, siendo uno de los esenciales en todo ser humano. La ciencia ha demostrado que más allá de estos 5 sentidos conocidos existen mucho más.

La ciencia acaba con el mito de los cinco sentidos

Son varios los científicos actuales que han acabado con el mito de estos cinco sentidos que nos han acompañado en estos años. No es el que ser humano haya evolucionado, sino que simplemente hemos llegado a unas cifras diferentes que nos han traslado hasta apoyar unas percepciones que son distintas.

‘What Animals Reveal About Our Senses’, es el libro publicado en 2021 de Jackie Higgins, licenciada en Zoología de la Universidad de Oxford en Reino Unido. Allí la autora afirma que además de la vista, oído, olfato, gusto y tacto, estaría el color, el placer, dolor, el deseo, el equilibrio, el tiempo, la dirección y la propiocepción. Es decir, tendríamos muchos más sentidos de los que realmente hasta la fecha nos habríamos imaginado que están con nosotros.

Eso sí, la autora matiza que para ella los sentidos son esas capacidades que usamos a diario. En definitiva, estaríamos luchando ante una serie de elementos que se han convertido en los fundamentales para poder conseguir aquello que realmente necesitamos. Una opción de lo más recomendable que quizás no sabíamos.

Aplicar esos sentidos en su máxima expresión nos ayudará a relacionarnos mejor con el entorno. La realidad es que el ser humano en estos últimos años está muy pendiente de una especie de sedentarismo que lo aleja con poder explotar al máximo todo aquello que realmente se necesita.

Estar preparado para sacar lo mejor de uno mismo también pasa por ver un poco más allá de lo que se guarda dentro. Ser capaz de sacar a relucir una serie de elementos que quizás son claves y hasta el momento no han sabido salir. Entendemos por sentido todo aquello que nos aporta una información relevante y esencial con el entorno.

Quizás la grandeza del ser humano pasa por saber interpretar mejor estas claves fundamentales que serán las que nos acompañarán en estos momentos. Esos 5 sentidos irán cogiendo cada vez más fuerza hasta un estado actual en el que todo puede acabar siendo posible con un poco de esfuerzo y dedicación.

A partir de ahora puedes empezar a explorar tus sentidos de una forma que quizás hasta la fecha no habías tenido en cuenta o no sabías que podías poner en práctica. Habrá llegado el momento de establecer una serie de novedades importantes que hasta la fecha no conocíamos.