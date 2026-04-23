China se pasa el juego una vez más: construye un rascacielos horizontal de 300 metros sobre otros 4 edificios ‘normales’

Para sorpresa de nadie, la ingeniería en China ha vuelto a romper un récord mundial con la construcción de un rascacielos horizontal que se extiende por 300 metros sobre el cielo de la ciudad Chongqing. Esta estructura cilíndrica está sobre cuatro rascacielos ‘normales’ de 250 metros de altura, por lo que actúa como un puente masivo entre los edificios del complejo Raffles City.

Basados en los informes de Safdie Architects, la construcción fue un reto absoluto, por la tarea de elevar piezas prefabricadas a cientos de metros del suelo. Además de su función estructural, este túnel exterior de cristal alberga una cubierta de 1.500 metros cuadrados dedicada al turismo y la cultura. Por otro lado, incluye también conexiones con terminales de metro y ferry en la base del complejo.

China construye un rascacielos horizontal de 300 metros sobre otros rascacielos ‘normales’

La estructura, apodada The Crystal, tiene la forma de un gigantesco cilindro de cristal y metal que se extiende a lo largo de 300 metros y se sitúa a una altura de 250 metros sobre el suelo. Técnicamente, este edificio recostado funciona como un puente elevado que conecta seis de las ocho torres que componen el complejo Raffles City en Chongqing.

Cuatro de estos rascacielos ‘normales’ sirven de apoyo directo a la estructura central, mientras que otros dos edificios de mayor envergadura, que superan los 350 metros de altura, flanquean el conjunto arquitectónico.

El peso total de la estructura de acero alcanza las 12.000 toneladas, una cifra que iguala la masa de la Torre Eiffel de París, según datos facilitados por el medio especializado Revista AD y la BBC.

Para recubrir este coloso, los operarios instalaron unos 3.000 paneles de cristal y cerca de 5.000 piezas de aluminio. La construcción obligó a dividir el cilindro en segmentos; cuatro se levantaron directamente sobre las torres, mientras que las tres secciones restantes, que quedan suspendidas en el aire, se prefabricaron sobre el suelo para elevarlas después mediante un sofisticado sistema hidráulico.

¿Qué hay dentro del rascacielos horizontal?

Más allá de su imponente aspecto exterior, el interior de este puente gigante alberga espacios de uso público y privado. Entre sus instalaciones destaca la denominada Cubierta de Exploración, un mirador con suelo de cristal de 1.500 metros cuadrados que permite a los visitantes caminar sobre el vacío. Este espacio tiene capacidad para albergar a unas 3.000 personas de forma simultánea y ofrece una panorámica completa de la ciudad.

El proyecto también integra zonas verdes y de ocio, como el llamado Jardín del Cielo, que incluye una variada oferta de restaurantes y bares.

Basados en la información del proyecto, The Crystal en China cuenta además con:

Un club privado con servicios exclusivos.

con servicios exclusivos. Dos piscinas de gran formato situadas en las alturas.

de gran formato situadas en las alturas. Espacios para exposiciones permanentes, incluyendo una muestra de National Geographic sobre la carrera espacial.

permanentes, incluyendo una muestra de National Geographic sobre la carrera espacial. Zonas de paseo que conectan los diferentes bloques residenciales y de oficinas.

El complejo total ocupa unos 220.000 metros cuadrados de zona comercial y conecta directamente con terminales de transporte como metro, autobús y ferry. Con más de un millón de metros cuadrados construidos, el recinto dispone de 1.400 apartamentos, un hotel de lujo y oficinas de alto nivel, lo que lo convierte en una microciudad autónoma.

Aunque existen otros precedentes de edificios conectados en altura, como el Marina Bay Sands en Singapur, el diseño del arquitecto Moshe Safdie en China ostenta el récord de ser el que se encuentra a más altura del mundo y el que mayor número de torres vincula.