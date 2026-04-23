China cambia las reglas y confirma: los aviones de siempre tienen los días contados porque llegan los propulsados por hidrógeno

China quiere reafirmarse como la primera potencia tecnológica del mundo y el último avance que pone al gigante asiático a la vanguardia tiene que ver con los vuelos propulsados por hidrógeno. En Pekín han probado con éxito el primer vuelo no tripulado propulsado con oxígeno. A corto plazo, este avance está destinado a la logística aérea y al transporte en general. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última innovación de China, en este caso en lo que respecta a los aviones impulsados por hidrógeno.

China sigue mirando al futuro al tiempo que el resto del mundo pone su atención en la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, que ha disparado el precio de los combustibles y la energía. Estados Unidos e Israel siguen negociando el fin de la guerra con los ayatolás, mientras que desde Asia miran el desgaste que están teniendo las primeras potencias del mundo, con Europa en alerta ante una posible guerra que puede hacer temblar los cimientos del planeta Tierra.

Mientras dura la guerra, desde Pekín siguen trabajando para confirmarse como la primera potencia mundial en todos los aspectos. Por descontado que lo es en el tecnológico y buena prueba de ello es su último hito: crear un sistema que pueda propulsar un avión no tripulado de más de siete toneladas con hidrógeno líquido. Este es un avance que puede suponer un antes y un después en la historia de la aviación, ya que es el primer paso para que estos vehículos puedan surcar los cielos respetando al máximo el medio ambiente.

La primera prueba resuelta con éxito tuvo lugar el pasado 4 de abril en el aeropuerto de Zhuzhou, situado en la provincia de Hunan, en el centro del país. Ese día se realizó el primer vuelo de prueba de un avión de carga no tripulado de 7,5 toneladas, que subió hasta los 300 metros y logró permanecer en el aire durante 16 minutos para recorrer una distancia de 36 kilómetros a una velocidad de 220 km/h. Todo ello gracias a un motor turbohélice AEP100 de hidrógeno de clase megavatio.

Los nuevos aviones de hidrógeno de China

Este motor, que en estos momentos es la envidia del mundo, ha sido desarrollado por la empresa Aero Engine Corporation of China, que ha sido la encargada de poner en el aire el primer motor de hidrógeno líquido en el mundo, que en este caso fue integrado en un avión turbohélice no tripulado, denominado W5000, que fue desarrollado por el fabricante de drones Air White Whale. Así que el hito histórico fue doble: un dron fue capaz de recorrer 13 kilómetros a 220 km/h movido por un motor de hidrógeno líquido.

Sobre esta prueba, que se llevó a cabo con un éxito sobresaliente, y que sitúa a China a la vanguardia del mundo, el periódico News CGTN informó que: «Expertos de la AECC destacaron que el exitoso primer vuelo pone de manifiesto que China ha establecido una cadena tecnológica completa para motores de aviación propulsados ​​por hidrógeno, abarcando desde los componentes básicos hasta la integración total del motor».

Así que ahora desde China se han puesto manos a la obra para poder evolucionar en esta tecnología que en un principio se destinará para labores de logística comercial y de transporte. Es decir, estos vuelos con hidrógeno no tripulados se emplearán para tareas de logística y de transporte general. Este logro supone un avance del gigante asiático en lo que respecta a los vuelos sostenibles propulsados con hidrógeno, que tienen una gran venta desde el punto de vista energético y también del económico. Esta práctica se incrementará cuando bajen los costes de producción del hidrógeno verde, que suelen ser costosos.

En Europa y Estados Unidos, empresas como H2FLY y su matriz Joby Aviation lideran la carrera por poner aviones propulsados con hidrógeno en el aire. Airbus se ha fijado como objetivo entrar en este mercado en 2035, aunque aún no ha realizado una prueba al respecto.