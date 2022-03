El café en uno de los productos más conocidos y más vendidos en todo el mundo y la bebida favorita de mucha gente. Se obtiene moliendo sus fragantes granos extraídos de una planta llamada cafeto. Las reuniones sociales y los negocios que se han creado en su honor lo hacen una bebida que reúne a los amigos y posibilita las conversaciones entorno a su disfrute. También el café ha sido una de las bebidas preferidas por grandes personajes a lo largo de la historia.

Sumar a esos momentos inolvidables grandes beneficios a la salud es lo que han considerado muchos personajes a lo largo de la historia, que han visto en el café un estimulante a su actividad y creatividad. La taza de café reúne junto a la cafeína, antioxidantes y sustancias activas que protegen de enfermedades cardíacas o inflamatorias.

Quienes han sido amantes del café no han podido ocultar su deseo de un buen café, aunque los médicos siempre han destacado que no hay que abusar de él. Para grandes genios de la historia, el café ha llegado a ser una adicción y no han podido evitar su consumo, incluso de forma desmedida.

Ludwig Van Beethoven y Johann Sebastián Bach

El pianista y compositor alemán Beethoven tenía una gran obsesión con el café, al punto de que contaba los granos. Su taza debía tener siempre unos sesenta granos de café.

Otro aclamado compositor, Bach, también compartía esa adicción. Incluso modificó un poema de humor, que hizo Picader en 1732 y lo hizo canción.

En esos tiempos se lo consideraba un vicio peligroso, pero ambos eran fieles a él.

Voltaire

Este historiador, filósofo y escritor fue unos de los adictos a la cafeína más famosos. Se cuenta que tomaba más de cuarenta tazas diarias, aunque su médico se lo prohibiera. Vivió hasta los ochenta y tres años.

Frank Baum

El escrito de “El mago de Oz” tampoco pudo ceder a las tentaciones del café.

En sus momentos de creatividad tomaba unas cinco tazas de café con crema y azúcar al levantarse.

Theodore Roosevelt

El presidente vigésimo sexto de los Estados Unidos era famoso por la cantidad de tazas de café que consumía junto a los terrones de azúcar, que luego pasó a reemplazar por sacarina.

Benjamín Franklin

Uno de los pioneros en ir a tomar un café a la cafetería, como hecho social, fue Franklin, cuando vivió en Londres. Jugaba al ajedrez, tenía reuniones políticas o disfrutaba de la ciudad y su gente en sus cafeterías favoritas. Incluso vendió sus propios granos de café.

Muchos de los grandes genios eran adictos a la cafeína y los ayudaron en sus procesos creativos. Es hora de disfrutar una buena taza de un buen café en una cafetería de esas donde la fragancia de sus granos atrapa.