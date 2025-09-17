Buenas noticias de la Nasa: tras el descubrimiento en Marte nada será igual

Nada será igual tras el descubrimiento en Marte, ha llegado el momento de empezar a pensar en lo que puede pasar después de esta noticia que nos trae la NASA. Estos expertos tienen la mirada puesta en un planeta rojo que es el centro de todas las miradas. No es el único planeta que el ser humano está explorando, hay misiones de otros países a Mercurio, aunque nada es comparable a los datos que se obtienen y difunden de este planeta.

Las buenas noticias llegan desde la NASA

Nada ser igual después de este descubrimiento en Marte

Tal y como nos explican estos expertos en la revista Nature: «El rover Perseverance ha explorado y muestreado rocas ígneas y sedimentarias dentro del Cráter Jezero para caracterizar los primeros procesos geológicos marcianos y la habitabilidad y buscar posibles biofirmas1,2,3,4,5,6,7. Al entrar en Neretva Vallis, en el borde occidental del Cráter Jezero8, Perseverance investigó los distintos afloramientos de barro y conglomerados de la formación Bright Angel. Aquí informamos de un estudio geológico, petrográfico y geoquímico detallado de estas rocas y mostramos que las piedras de barro que contienen carbono orgánico en la formación Bright Angel contienen nódulos a escala submilimétrica y frentes de reacción a escala milimétrica enriquecidos con fosfato de hierro ferroso y minerales sulfuro, probablemente vivianita y greigita, respectivamente. Este carbono orgánico parece haber participado en reacciones redox posteriores a la deposición que produjeron los minerales de fosfato de hierro y sulfuro de hierro observados. El contexto geológico y la petrografía indican que estas reacciones ocurrieron a bajas temperaturas. Dentro de este contexto, revisamos las diversas vías por las cuales las reacciones redox que involucran materia orgánica pueden producir el conjunto observado de minerales que contienen hierro, azufre y fósforo en laboratorios y entornos naturales en la Tierra. En última instancia, llegamos a la conclusión de que el análisis de la muestra principal recogida de esta unidad utilizando instrumentación de alta sensibilidad en la Tierra permitirá las mediciones necesarias para determinar el origen de los minerales, orgánicos y texturas que contiene».

