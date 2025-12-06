Los astrónomos nos instan a prepararnos para lo que llega a España el 13 de diciembre

El 13 de diciembre los astrónomos nos instan a prepararnos ante lo que está por llegar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Es momento de conocer lo que puede pasar en estos días en los que podremos empezar a tener en consideración algunos cambios que serán importantes.

Es hora de saber qué nos depara este cielo de diciembre que puede acabar siendo la antesala de algo más. Este mes está repleto de magia y eso quiere decir que tendremos que empezar a pensar en una serie de cambios que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Hay un día que vamos a tener que ver un cambio que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que todo puede ser posible. Veremos estos importantes elementos que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

España el 13 de diciembre vivirá este fenómeno

Este fenómeno que tenemos por delante puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Sin duda alguna, estaremos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

El cielo nos guarda más de un espectáculo del todo inesperado que en estas fechas no sabíamos que podríamos tener por delante. En unas jornadas en las que cada elemento cuenta, tocará empezar a ver llegar un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Es hora de pensar en estos cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial. Es hora de apostar claramente en estos días que hasta tipo de detalles que serán esenciales en estos días.

Estaremos pendientes de un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará este tipo de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante en estos momentos.

Los expertos han lanzado una advertencia en estos días que tenemos por delante, en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañara en estas jornadas tenemos por delante.

España se prepara para lo que llega

Es importante empezar a prepararse para lo que llega en estos días en los que todo puede ser esencial. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en este cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Los expertos del Instituto Geológico Nacional nos explican que: «La lluvia de las gemínidas es una lluvia de meteoros (comúnmente llamados «estrellas fugaces») que sucede todos los años hacia el 14 de diciembre. Las gemínidas tienen una tasa de actividad por encima de los 120 meteoros por hora y una velocidad de 35 kilómetros por segundo durante varios días, lo que las convierte en una de las lluvias más activas del año junto a las cuadrántidas de enero y las perseidas de agosto. Tras las gemínidas, las siguientes lluvias de meteoros serán las coma berenícidas del 19 de diciembre y las úrsidas el 22. Ambas tendrán una tasa de actividad mucho más baja que las gemínidas, de entre 3 y 10 meteoros por hora. Las gemínidas son visibles desde todo el hemisferio norte entre el 4 y el 17 de diciembre aproximadamente. Su momento de máxima actividad tendrá lugar en las noches del 13 al 14 de diciembre, cuando podremos observar hasta 150 estrellas fugaces por hora. Para observadores a nuestras latitudes, 40º norte, el radiante de las gemínidas se sitúa por encima del horizonte desde una hora después del anochecer hasta el amanecer».

Siguiendo con la misma explicación: «En 2025 el pico de actividad estará centrado en la noche del 13 al 14 de diciembre, en torno a las 9 de la mañana de tiempo oficial peninsular. Se trata de la lluvia más fuerte del año, con un máximo bastante amplio, por lo que toda esa noche tendrá buena visibilidad, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. La Luna estará en fase menguante, a medio camino entre el cuarto y la fase nueva, por lo que la observación es mejor antes del orto lunar, hacia las 3 de la madrugada».

Por lo que, en un momento dado vamos a poder ver llegar este tipo de fenómeno que acabará siendo el que nos afectará de lleno, en estas próximas jornadas que tenemos por delante.