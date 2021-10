El agua potable es un recurso limitado, y necesario para todos los seres vivos, por lo que debe administrarse bien para garantizar que todos tengamos lo suficiente para nuestras necesidades y para proteger nuestro medio ambiente. El agua es fundamental, ya que no sería posible la vida en nuestro planeta sin ella. Al observar un mapa del mundo, se podrá comprobar que gran parte de nuestro planeta está formado por agua. Nuestros océanos no son la única fuente de agua, también está presente bajo el suelo, y como vapor de agua. Si bien hay mucha agua a nuestro alrededor, la mayor parte no es agua dulce, solo un 3%, que es precisamente la que se utiliza para satisfacer las necesidades de las personas, plantas y animales. El 97% del agua es salada, la cual es demasiado salada para nuestro consumo.

¿Cómo podemos cuidar entre todos al agua potable, ya que se trata de un recurso limitado?

El agua potable es un recurso limitado, ya que solo un tercio del agua dulce está disponible para nuestro uso. El resto está congelado en los glaciares, en la nieve de las cimas de las montañas y en los casquetes polares.

El agua dulce que usamos proviene de aguas superficiales y subterráneas. La primera es el agua que podemos ver en los tanques, ríos, lagos y arroyos. El agua subterránea es la que se filtra hacia el suelo y se acumula en los espacios entre las rocas y el suelo subterráneo.

Es importante proteger nuestro suministro de agua potable, como recurso limitado, de la contaminación. Debido a que una vez que el agua se contamina es difícil lograr su recuperación y en algunos casos imposible.

Los productos químicos, como los de limpieza, las pinturas y otras toxinas, pueden filtrarse en el suelo dejando inutilizable al agua. Todos debemos tratar de deshacernos de los productos de deshecho de una manera adecuada, para no perjudicar a nuestro recurso fundamental y nunca nos falte.

Los arroyos, ríos y lagos proporcionan hábitat para ciertos tipos de plantas acuáticas, peces, insectos y aves. Algunos de estos organismos necesitan agua dulce muy pura.

¡Tú puedes hacer la diferencia! ¡Sé un buen ahorrador de agua!

Como hemos dicho, el agua potable se considera un recurso limitado y el ahorro en su consumo ayudará a que nunca nos falte.

De hecho, la mitad del agua dulce del mundo se puede encontrar solo en seis países. Más de un millón de personas viven sin suficiente agua potable, limpia y segura.

Estas son algunas de las cosas que se pueden hacer desde casa para cuidar el agua: cierra bien los grifos, toma duchas cortas, arregla las fugas, arreglando los grifos que gotean o los inodoros que tengan pérdida. Las fugas son la mayor pérdida de agua. ¡Treinta gotas por minuto desperdician 9,1 litros de agua por día! No olvides que todos podemos poner nuestro granito de arena para la sostenibilidad del medio ambiente.